إكتشف أهمية الفطر في حل المشكلات الصعبة

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة

الفطر وهو ذاك المسمى المشروم أو عيش الغراب أيضا، هو الفطرالمثمر والذي ينمو فوق التربة، وتوجد منه أنواع وأصناف كثيرة..



مؤخرا، وجدت دراسة جديدة أجرتها جامعة "Leiden" أن جرعة صغيرة من الفطر السحري قد تساعدك على حل المشكلات الصعبة، وكشف الباحثون أن الفطر السحري و "الكمأة" يمكن أن تساعدك على إنتاج المزيد من الأفكار الجديدة والإبداعية. ودرس فريق البحث تأثيرات "الجرعة الصغيرة" على وظيفة دماغ الإنسان داخل بيئة طبيعية، وتضمنت الدراسة 36 مشاركا، طُلب منهم تنفيذ مجموعة من المهام قبل وبعد أخذ جرعات صغيرة من الفطر السحري، وفق موقع "ميرور".

وقيمت المهام تفكيرهم المتقارب (تحديد حل واحد للمشكلة)، وذكاءهم (القدرة على التفكير وحل المشكلات الجديدة)، والتفكير المتباين (القدرة على التعرف على العديد من الحلول الممكنة)، حيث قام الباحثون بتحليل المواد الفعالة الموجودة في الكمأة التي يستهلكها المشاركون، وكشفت النتائج أنه بعد أخذ الجرعات الصغيرة، تحسنت مهارات التفكير المتقاربة لدى المشاركين الذين لاحظوا تراكم المزيد من الأفكار الإبداعية حول كيفية حل المشكلات، ما يوحي بأن تفكيرهم المتباين تحسن أيضا.

وقالت "لويزا بروشاكوفا"، التي قادت الدراسة: "توحي نتائجنا مجتمعة، أن استهلاك كمية صغيرة من الكمأة، سمح للمشاركين بخلق حلول للمشكلة، وبالتالي توفير دعم أولي لافتراض أن الجرعات الصغيرة تحسن التفكير. وعلاوة على ذلك، لاحظنا أيضا تحسنا في التفكير المتقارب، أي زيادة الأداء في مهمة تتطلب التوصل إلى حل واحد صحيح"، ويأمل الباحثون أن تشجع النتائج على إجراء المزيد من الدراسات حول الفوائد التقنية لجرعات الفطر السحري الصغيرة..



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