جهاز جديد يكشف الإصابة بالاكتئاب

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة - (وكالات)

يمكن أن يساعد جهاز تعقب إلكتروني جديد الأطباء في تشخيص حالات القلق والاكتئاب لدى المرضى.

ويتكون الجهاز من سماعات للرأس، وسوار للرسغ، وسوار للكاحل، ويقوم بمراقبة معدل ضربات القلب، ومستوى التعرق، والتنفس، وقطر الحدقة، ويتم جمع البيانات وتحليلها من قبل أجهزة الكمبيوتر.

ويعاني الكثيرون من القلق والاكتئاب دون أن يتم تشخيص المرض لديهم، وذلك بسبب فشل المرضى في التعرف على الأعراض والإبلاغ عنها، ومع ذلك يمكن استخدام الأعراض الجسدية للإشارة إلى المشاكل المحتملة في وقت مبكر.

وحظيت الدراسات التجريبية للجهاز الذي يُطلق عليه "سيستم دي" (نظام استشعار لتقييم الاضطرابات العقلية)، وطورته شركة الهندسة الأمريكية درابر، على إعجاب الباحثين، حيث يمكنها تشخيص اضطراب القلق الحاد في 94% من الحالات.

ومن المتوقع أن يكون الجهاز متاحاً للاستخدام على نحو واسع في العام القادم 2019، بحسب صحيفة ديلي ميل البريطانية.

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