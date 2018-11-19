خبراء يكشفون فوائد الكستناء للصحة

أخبار الآن | دبي - الامارات العربية المتحدة (وكالات)

أوضح خبراء إيطاليين أن الكستناء يحتوي على مادة ذات قيمة غذائية عالية، ;كما كشف الخبراء الخصائص الغذائية للكستناء

وأشار الخبراء إلى أن الكستناء يعد غذاء مثالي خلال الفترة بين وجبتي طعام وذلك للحد من الجوع

وأكد الباحثون أن الكستناء يحوي مادة تفيد في التخلص من الوزن الزائد لإحتوائه على سعرات حرارية قليلة مقابل كمية كبيرة من الألياف الغذائية.

كما ذكر الخبراء أن الكستناء يساعد في التحكم بمستوى ضغط الدم ومكافحة أمراض القلب لاحتوائها على نسبة عالية من المغنيسيوم مقابل نسبة منخفضة من الصوديوم.

كما أوضح الباحثون أن الكستناء مفيد للجلد لأنه يحتوي على أنزيمات مضادة للشيخوخة تساعد في إصلاح البروتينات التالفة، مضيفين أنه يحتوي على كمية هائلة من الهيدروكربونات و عناصر المغنيسيوم والبوتاسيوم، فضلا عن الزنك والفسفور والحديد، والبروتينات والألياف. والتي تعد مكمن متكامل رئيسي للمواد المغذية.



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