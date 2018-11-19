7 أسباب تدفعك لتناول القهوة يومياً

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

الموسيقار الشهير بيتهوفن كان يُحضر يومياً لنفسهِ كوبا من القهوة المستخرجة من 60 حبة قهوة. أمّا الفيسلسوف الفرنسي فولتير، فكان يشرب يومياً 50 كوباً من القهوة، وعاش حتى عمر 83 عاماً.

ولذلك، قد لا يكون الإدمان على القهوة سيئاً، فهناك الكثير من الأشخاص لا يستطيعون الإقلاع عن شرب القهوة. في مجمل الأحيان، يسعى أي شخص لشرب القهوة ليشعر بالراحة. ومع ذلك هناك 7 أسباب أخرى يكشفها موقع "برايت سايد" تدفعك لتناول هذا الشراب الشهير:

1- تعزيز أداء الدماغ

لا يخفى عن أحد أن القهوة تزيد من الاهتمام واليقظة والتركيز ، ولكن هذا ليس كل شيء. فالقهوة مع السكر المضاف يمكن أن تعزز قدرات الدماغ لديك، لأن مزيج الكافيين والغلوكوز ينشط بعض الدماغ.

2- رفع ضغط الدم

يمكن لفنجان القهوة الصغير أن يساهم في رفع ضغط الدم لديك في حال كان منخفضاً. في الوقت نفسه، لا يُنصح بالقهوة للأشخاص الذين يعانون من دقات قلبٍ سريعة.

3- تعزيز جهاز المناعة

وفقاً للعديد من العلماء، فإنّ القهوة تساهم في تقليل خطر الوفاة المبكرة. كذلك، فإنّ القهوة تساهم في تعزيز جهاز المناعة، كما انها تحسن عمل الكبد والجهاز الهضمي.

4- علاج الصداع

يساهم الكافيين الموجود في القهوة الطبيعية في علاج الصداع والصداع النصفي. إلاّ أنه لا يمكن مقارنتها بالمسكنات، إذ أنّ الاخيرة أكثر فعالية لأنها تحتوي في الغالب على مادة الكافيين نفسها، الأمر الذي يزيد فعالية جميع المكونات بنسبة 40%.

5- يخلصكم من الضغوطات والكآبة

تعمل القهوة كمادة مضادة للإجهاد لتحفيزها على إطلاق المركبات الكمياوية في الدماغ وأبرزها الدوبامين والسيروتونين، والتي تساعد في الحصول على مزاجٍ جيّد. ولذلك، فإنّ كوباً واحداً، أو حتى مجرّد رائحة القهوة يمكن أن تهدئ أعصابك.

6- ينعش الذاكرة

إن المنشطات التي يتم الحصول عليها من القهوة لا تعزز فقط مزاجك وإنتاجيتك بل تنعش ذاكرتك على المدى القصير.

7- تخفيض الوزن

أخيرًا ، أحلامك بفقدان الوزن يمكن أن تتحقق. يمكن للبن مساعدتك على خسارة الوزن الزائد. فعندما يكون مستوى هرمون اللبتين منخفضاً، يبدأ الجسم في تخزين الدهون وبالتالي يزيدوزنك. ولذلك، فإن القهوة تزيد من مستويات هذا الهرمون في جسمك. ولهذا السبب، يستغرق المدمنون على القهوة وقتاً أكثر من غيرهم ليزداد وزنهم.

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