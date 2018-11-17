حادثة تدق ناقوس الخطر: العسلُ قد يقتل الأطفال دون 18 شهرا

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

أصيب 4 أطفال في ولاية تكساس بتسممٍ غذائي بسبب المصّاصة (اللهاية) المملوءة بالعسل. وبحسب ما نشر موقع "برايد سايد" في تقريره، فإنّه "اللهيات تمّ شراؤها من المكسيك، وتمّ تشخيص الإصابة الأولى في شهر آب الماضي، فيما تم تسجيل آخر إصابة في شهر تشرين الأول المنصرم".

ولفت التقرير إلى أنّ "الأطفال أصيبوا بمرض خطير نتيجة التسمم الغذائي، بعد إصابتهم ببكتيريا كلوستريديوم بوتيولينيوم في الجهاز الهضمي، التي تنتج سموماً ويمكن أن تسبب مشاكل في التنفس، وقد تهدد الأطفال بالشلل.

وعادة ما تحوي العديد من اللهيات العسل أو مواد ذات طعمٍ حلوٍ، والتي من المفترض ألاّ يستهلكها الأطفال، إلاّ أنها تجعل المصاصة ناعمة ومرنة.

ووفقاً لوزارة الصحة في تكساس، فإنّ "ثقباً صغيراً أو تمزقاً في المصاصة، يؤدي إلى دخول العسل إلى فم الطفل عن طريق الصدفة".

إلى ذلك، فقد حذرت منظمة "الغذاء والدواء" في بيان من "استخدام اللهايات الغمّسة بالعسل، لأنها خطرة على الأطفال".

وحتى الآن، فقد تمّ الإبلاغ عن 10 حالات من التسمم الغذائي لدى الرضع في تكساس، التي شهدت حوالى 8 إصابات بنفس المرض سنوياً.

ويعتبر العسل مفيداً جداً للصحة وينصح به الكثيرون لمختلف الفئات العمرية، ولكنه يعدّ ضاراً للأطفال ما دون عمر 18 شهراً.

ويعود سبب ذلك إلى احتواء العسل على نسبة منخفضة من الجراثيم والبكتيريا الطبيعية والتي يجمعها النحل مع الرحيق، وهذا الجراثيم لا يمكن إزالتها أثناء معالجة العسل ولا يمكن كشفها من قبل المستهلكين. كذلك، فإنّ الجهاز الهضمي للطفل لا يكون ناضجاً، إذ أنه لا يحتوي على ما يكفي من المادة الحمضية لمنع السموم والجراثيم من الدخول إلى الجسد والأعضاء الداخلية. وبالتالي هناك احتمال لهذهِ الكائنات بأن تنمو وتنتج السموم في أمعاء الرضّع، وقد تُسبب لهم شكلاً خطيراً من التسمم الغذائي المعروف باسم "تسمم الرضع".

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