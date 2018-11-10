الخلايا الجذعية تحارب دار باركنسون

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (صحف)

تمكن باحثون يابانيون من جامعة كيوتو من نقل خلايا جذعية يطلق عليها مصطلح الخلايا الجذعية المستحثة إلى دماغ مريض مصاب بداء باركنسون وذلك لأول مرة في تاريخ الطب.

وقام الباحثون بحقن مليونين و 400 ألف من الخلايا الجذعية القادرة على توليد أي نوع من الخلايا في القسم الأيسر من الدماغ في عملية جراحية استمرت ل ثلاث ساعات لمريض يبلغ من العمر خميسن عام وصرح الأطباء أنه سيبقى تحت المراقبة لمدة عامان.

وذكر الباحثون أن مصدر هذه الخلايا من قبل متبرعين سليمين.

وسبق أن أعلنت جامعة كيوتو في تموز/يوليو الماضي أنها ستجري هذه التجربة مع سبعة مشاركين تتراوح أعمارهم بين الخمسين والتاسعة والستين.

ويصيب مرض باركنسون عشرة ملايين شخص في العالم، وهو يؤدي إلى تدهور في عمل الأعصاب وأعراض منها الرجفة وتصلّب بعض الأعضاء.

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