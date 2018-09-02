إكتشف تقنية الخلايا الجذعية لعلاج الشعر

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة



تتنوع التقنيات الطبية المتطورة والأساليب الجديدة في العناية بالشعر وعلاج مشكله تساقط الشعر ومن اهم هذه التقنيات الطبية هي استخدام الخلايا الجذعيه لعلاج مشاكل الشعر، وتتميز هذه التقنية الحديثة عن غيرها من التقنيات الجديدة، أنها غنية بهرمونات النمو التي تساعد على عودة بصيلات الشعر التالفة للانقسام والنمو.



تعالج تساقط الشعر و تحسن من ملمس الشعر وتزيد من قوته ونعومته، ليس لها آثار جانبية تقريبا، وآمنة للغاية، لأنها تعتمد على حقن مواد وخلايا موجودة بالفعل في الجسم، .وتعتمد هذه التقنية على شفط مقدار ضئيل من الدهون من البطن، في خطوة تعرف باسم عملية شفط الدهون المصغرة. وبمجرد شفط هذه الدهون يتم فصل الخلايا الجذعية بتقنية الطرد المركزي. وبمجرد فصل الخلايا الجذعية يمكن حقنها في فروة الرأس لتبدأ عملها. يتم الحقن بتقنيات دقيقة للغاية، كما أن فصل الخلايا الجذعية ينبغي أن يتم في ظروف معقمة بالكامل.



وأضاف إستشاري زراعة الشعر والطب التجميلي الطبيب وسام عضاضة، أن تقنية علاج تساقط الشعر بالخلايا الجذعية آمنة تمامًا ولا تحتاج إلى فترة تعافي بعد العملية، وعملية الحقن نفسها بسيطة ولا تحتاج حتى إلى مخدر موضعي، وإن كان بعض الأطباء يفضلون استخدام مخدر موضعي لتوفير الراحة الكاملة للمريض أثناء العلاج..

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