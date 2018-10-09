الإعتداء الجنسي يهدد خصوبة النساء

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (صحف)



كشفت دراسة علمية حديثة أن النساء اللاتي تعرضن للاعتداء الجنسي أكثر عرضة لخطر العقم بنسبة الثـُلث، بالإضافة إلى الاكتئاب والمعاناة النفسية.



وبعد إجراء بحوث على مجموعتين من النساء، أوضح الباحثون أن الاعتداء الجنسي كان واحدا من أكبر العوامل التي تُميز المجموعة التي تعاني من العقم مقارنة باللاتي يتميزن بالخصوبة.

ووفقاً لموقع صحيفة "ديلى ميل" البريطانية فأجرى الباحثون مقابلات مع 1000 من المحاربات القدامى، ووجدوا أن واحدة من كل خمسة يعانين من العقم.

ووجد الباحثون أن النساء اللواتى لم يستطعن ​​الإنجاب كانت أكثر عرضة بنسبة 33% للاعتداء الجنسى مقارنةً بالمجموعة اللاتى لا تعانى من العقم، وهى فجوة كبيرة.

وقالت "كاثرين راكووسكي"، نائبة رئيس الجمعية الأمريكية للطب التناسلى (ASRM): "تعزز هذه الدراسة فهمنا بأن العقم يرتبط فى كثير من الأحيان بالظروف الصحية الأخرى".

وتابعت "راكووسكى": "النتيجة الحاسمة هنا هى العدد الكبير اللافت للنظر من قدامى المحاربات لدينا اللاتى عانين من الاعتداء الجنسى وقدرته على التأثير على خصوبتهم".

وستعرض نتائج هذه الدراسة هذا الأسبوع فى مؤتمر ASRM فى دنفر، التى أجراها باحثون فى جامعة أيوا الأمريكية.

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