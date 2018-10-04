أمل جديد لمرضى سرطان الثدي

أخبار الآن - دبى - الإمارات العربية المتحدة - (وكالات)

كشفت دراسة طبية حديثة عن مضادا حيويا لديه القدرة على مع منع الأورام السرطانية من العودة مجددا مما منح الأمل لدى الآلاف من مرضى سرطان الثدي.

أظهرت الاختبارات الأولية التي أجريت على 9 مرضى، أن المضاد الحيوي المعروف ب(الدوكسيسايكلين) لديه القدرة على وقف نمو الجراثيم، التي تقتل الخلايا العدوانية والتي تؤدي الى تسبب عودة الأورام.

ذكر البروفيسور، مايكل ليزانتي، من جامعة سالفورد: "هناك عدد قليل جدا من العقاقير المعتمدة من إدارة الأغذية والعقاقير لاستهداف وخفض الخلايا الجذعية السرطانية".

هذا وتناول مرضى سرطان الثدي جرعة فموية قدرها 200 ملغ من الدوكسيسايكلين، وذلك كل يوم لمدة أسبوعين، قبل إجراء جراحة إزالة الأورام.

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ثم أخذت عينات الأنسجة من هؤلاء المرضى، وتم فحص الخلايا في العينات وقدرتها على التكاثر والانتشار و"قتل نفسها" في عملية تعرف باسم "الاستموات".

وأظهرت النتائج الأولية للدراسة أن الخلايا السرطانية المعالجة بالدوكسيسايكلين في المختبر، تكون أقل قدرة على البقاء أو الانتشار أو التسبب في أورام أو العودة بعد العلاج.

وأشار العلماء إن الدوكسيسيكلين لا يؤثر على قدرة الخلايا السرطانية للقضاء عليه ولكنه ، بل إنه بدلا من ذلك، يمنع الأورام من العودة مججدا من خلال التأثير على إنتاج الطاقة.

ومع أن الدراسة شملت 15 مريضا فقط، إلا أن العلماء يعتقدون أن النتائج تعطي أملا في دواء فعال وغير مكلف يمكن اعتماده دون وصفة طبية، ويمكن استخدامه بجانب العلاجات العادية لمنع عودة السرطان.

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