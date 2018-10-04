أرقام و حقائق عن سرطان الثدي ربما تجهلها

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة



سرطان الثدي هو من أنواع السرطان الأكثر شيوعا لدى النساء، والسبب الرئيسي الثاني للموت عند النساء، بعد سرطان الرئة، إليك بعض الحقائق والأرقام التي تهم هذا المرض..

أرقام عن سرطان الثدي:

يتم تشخيص نسبة 80 في المئة من حالات سرطان الثدي على أساس الفحص الذاتي للثدي. السرطان يستحوذ على 30 بالمئة من نسبة النساء المصابات بالسرطان. سيدة واحدة من أصل 8 سيدات تصاب بالسرطان. متوسط عمر الإصابة بسرطان الثدي من 40 إلى 79 سنة في العالم في كل عام يتم تشخيص 1،1 مليون حالة سرطان ثدي حول العالم، فيما تموت 410000 من النساء المصابات بالمرض. نسبة 80 في المئة من أورام الثدي حميدة. من الممكن معالجة نسبة 98 في المئة من حالات سرطان الثدي التي يتم كشفها في مراحل مبكرة، كما أنها تشفى بشكل تام. في أوروبا: متوسط عمر الإصابة بسرطان الثدي 58 سنة في افريقيا: متوسط عمر الإصابة بسرطان الثدي 48 سنة

حقائق مهمة حول سرطان الثدي



من الممكن معالجة نسبة 98 في المئة من حالات سرطان الثدي التي يتم كشفها في مراحل مبكرة، كما أنها تشفى بشكل تام. يعتبر سرطان الثدي من أكثر انواع السرطان التي تصيب النساء والرجال في الدول المتطورة وتلك التي في طور النمو. يعتبر سرطان الثدي أكثر شيوعاً بين النساء، لكنه قد يصيب الرجل. يعتبر التقدم في العمر والخلل الجيني من أهم عوامل الإصابة بسرطان الثدي. تتلخص عوامل القضاء على السرطان في الاكتشاف المبكر و دراسة الخريطة الجينية أنواع العلاج كيميائي وجراحي



الجدير بالذكر، أن التقدم في الفحص والعلاج أدى إلى تحسين معدلات البقاء على قيد الحياة بشكل كبير منذ عام 1989، كما أن الوعي بالأعراض والحاجة إلى الفحص هو من أهم الطرق للحد من مخاطر المرض، مع العلم أن سرطان الثدي يمكن أن يؤثر على الرجال أيضا..

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