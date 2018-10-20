تفشي حمى الخنازير الأفريقية في الصين

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (رويترز)

قال مسؤول في مجال الصحة الحيوانية بالصين إن بلاده، أعدمت 200 ألف خنزير حتى الآن بعد تفشي حمى الخنازير الأفريقية شديدة العدوى في عدد من مناطق البلاد.



وقالت وزارة الزراعة الصينية إن القيود المفروضة لمنع انتشار حمى الخنازير الأفريقية سترفع عن مناطق في ثلاث مدن بعد اتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة لمنع تكرار تفشي المرض.



ويمثل عدد الخنازير التي أعدمت نسبة ضئيلة من الخنازير التي تُذبح في الصين كل عام لتناول لحومها وعددها نحو 700 مليون خنزير، لكن قيودا فُرضت على نقل الحيوانات للحد من انتشار المرض تسببت في نقص شديد في المعروض في بعض المناطق.

وقال وانغ زونجلي نائب مدير مركز الصحة الحيوانية والأوبئة بالصين في مؤتمر صحفي في جينغ جو إن الصين شهدت 41 بؤرة تفش للمرض في 27 مدينة.

وقال وانغ لرويترز إن الصين أعدمت الخنازير في المزارع التي تفشى فيها المرض والمزارع التي تقع في نطاق ثلاثة كيلومترات منها لمنع انتشار العدوى.

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