حمية جماعية لسكان مدينة إسبانية لإنقاص 100 ألف كيلو

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة ( وكالات )

قي مسعى لتنفيذ مبادرة صحية جديدة ، مدينة نارون الإسبانية تنظم مبادرة تهدف من خلالها دفع سكانها لخسارة ما يعادل 100 ألف كيلوغرام من أوزانهم بحلول عام 2020.

وتهدف هذه المبادرة التي تنفذها سلطات المدينة الإسبانية مع سكانها، إلى تعزيز الأحوال الصحية، وتخفيف النفقات الطبية التي تتسبب بها الأمراض الكثيرة الناتجة عن زيادة الوزن وسوء العادات الغذائية.

ويعيش في مدينة نارون حوالي 40 ألف شخص، 9 آلاف منهم يعانون من زيادة في الوزن. كما يعاني 3 آلاف من سكان المدينة من شكل شديد من السمنة الزائدة. وانضم إلى هذا المشروع 4 آلاف شخص، أي واحد من كل 10 من سكان المدينة.

وبدأ الكثير من السكان بممارسة الرياضة والتمارين البدنية وامتنعوا أيضا عن أكل الأطباق الغنية بالدهون واللحوم المقددة والأطعمة المقلية.

ويقوم أحد داعمي برنامج الحمية الطبيب، كارلوس بينييرو، بقيادة تمارين رياضية مرة في الأسبوع للسكان المحليين بحديقة في الهواء الطلق.

كما يتلقى أطفال المدينة الإسبانية الفريدة مجموعة من التوجيهات والنصائح والبرامج البدنية، بهدف توعيتهم إلى أهمية المحافظة على الصحة وتجنب البدانة التي تجلب الكثير من الأمراض.

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