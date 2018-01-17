تحذير جدي: هذا ما سيحدث إن حبست عطاسك

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (ميرور)

شعور جميل.. أن يبادرك العطاس ورأسك متثاقل، شعور يبعث على انتعاش من نوع خاص، يحبه الجميع ولاشك، وللعطاس آداب معروفة لدى الثقافات والمجتمعات كافة، ولكننا نرى في بعض الأحيان أشكالا شتى للعطاس، فذاك الذي يعطس وكأنه يلفظ أنفاسه وذلك الذي يعرف الحي بأكلمه بأنه مصاب بالزكام والسبب أن عطسته مدوية وكأنها أشبه ما تكون بالألعاب النارية.

فماذا عن أولئك الذين يباغتهم العطاس، وهم في ظروف لا تسمح لهم بالتصرف بحرية؟ هل لحبس العطاس آثار وأضرار؟

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يبدو أن المسألة فيها نظر فقد حذر الأطباء من الضغط على الأنف خلال إطلاق العطسة، ولفتوا إلى أن الأمر قد يؤدي إلى خلل في الجزء الخلفي من الحلق، وفق ما نقل موقع "ميرور" البريطاني.

وقرر الأطباء التحذير من هذه الحركة، بعدما حاول رجل "34 عاما" احتواء عطسته وكانت النتيجة أنه أصبح من الصعب عليه التكلم أو البلع.

وبقي المريض في المستشفى مدة أسبوع، وأعطي الطعام له من خلال أنبوب والدواء عبر الوريد. وظهرت في صور الأشعة فقعات هواء في الأنسجة العميقة وعضلات صدره.

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