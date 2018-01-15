معجزة: رجل ينقص وزنه بشكل لا يصدق متبعا طريقة بغاية السهولة

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (الإندبندنت)

شيء ما يشبه المعجزة تمكن رجل رياضي من فعله وقد تمثل بالتخلص من السُمنة التي كان يعاني منها وذلك بفضل نظام غذائي متواضع وبسيط، حيث فقد ما يقرب من نصف وزنه الذي كان يزيد عن 190 كيلو غراما وعاد إلى التمتع بوزن طبيعي وقوام مثالي.

وفي التفاصيل فقد، فقد تمكن طوني هولاند، البالغ من العمر 43 عاماً، وهو أب لثلاثة أطفال، من فقدان نصف وزنه أو ما يعادل نحو 80 كيلو غراما ليبدو كما لو أنه تحول إلى شخص آخر. وفقا لصحيفة "إندبندنت" البريطانية.

ويقول هولاند إن تناول وجبات الطعام غير الصحية وكميات كبيرة من المواد الغذائية المؤذية هو الذي تسبب له بالسُمنة المفرطة، مضيفاً: "لم أكن أنتبه مطلقا إلى نوعية الطعام التي أتناولها، سواء كانت المشاوي على العشاء أو وجبة سريعة من مطعم للبرغر والبطاطس، أو أي شيء آخر".

وتابع: "كان من السهل جداً عليَّ تناول 5 ساندويشات من البرغر المزدوج مع الجبن في وجبة واحدة"، مشيرا إلى أن هذا الأمر تسبب له بالسمنة حتى أصبح حجم خصره يزيد عن 58 إنشاً (147 سم)، وهو ما تسبب له بالعديد من المتاعب والمشاكل في حياته اليومية.

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وأضاف: "كان نظام حياتي يقتصر على النوم في السرير، ثم التنقل بالسيارة، ثم الجلوس على المكتب في العمل، ثم العودة للمنزل بالسيارة فالجلوس على الكرسي والعودة أخيراً إلى السرير من أجل النوم". ويقول هولاند إن المعاناة الحقيقية التي واجهها كانت عندما بلغ وزنه 127 كيلوغراما وكان في طريقه للسفر من أجل قضاء العطلة، حيث كان السفر غير مريح بسبب السُمنة والوزن الزائد.

وأضاف: "كان طلبي لتوسعة حزام الأمان في الطائرة أمراً محرجاً»، وتابع: "كان الجلوس متعبا وكان الوصول من الطائرة إلى المبنى متعبا أيضا". ويشير هولاند إلى أن "كل شيء تغير بعد أن التقطت زوجتي صورة لي وأنا أجلس على الأريكة في المنزل، حيث كان الهدف من الصورة أن تريني كيف أصبح حجمي ضخما".

وشرح هولاند أن نظامه الغذائي اعتمد على تناول الأطعمة الصحية مثل الأسماك والدواجن والخضراوات والفواكه، مع تقليل الأطعمة والوجبات الخفيفة التي تحتوي على سعرات حرارية كبيرة. وأضاف أنه خلال سنتين فقط نجح في التخلص من نصف وزنه، مشيراً إلى أنه كان يمارس رياضة المشي أيضاً، مما سهل من عملية فقدانه للوزن.

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