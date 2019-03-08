سيدتان عربيتان تنالان جائزة المرأة الشجاعة من ميلانيا ترامب

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة

كرمت السيدة الأمريكية الأولى ميلانيا ترامب ووزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو مجموعة من النساء خلال الحفل السنوي لتوزيع جوائز "المرأة الدولية للشجاعة" ومن بين المكرمات سيدتين من الأردن ومصر.

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فى تقدير جهودهن الإنسانية والخيرية، منحت ميلانيا ، المصرية ماجى جبران، التى اشتهرت باسم «الأم ماجى»، و9 سيدات من مختلف دول العالم جائزة المرأة الدولية الشجاعة لعام 2019 وذلك فى دورتها الـ 13.

أما الجائزة العربية الثانية فـسلمتها السيدة الأولى للعقيد في جهاز الأمن الأردني ومديرة الشرطة النسائية خالدة الطوال.

وتأسست الجائزة عام 2007، ويتم تكريم 10 سيدات من بين 120 سيدة تمثلن أكثر من65 دولة.

وقد تسلمت الجائزة هذا العام بالإضافة للأم ماجي والعقيد خالدة الطوال، سيدات من بنغلادش، بورما، جيبوتي، مصر، إيرلندا، منوتينيجرو، بيرو، سيريلانكا وتنزانيا.

وتستهدف الجائزة الشخصيات النسائية اللاتى أظهرن شجاعة وقدرة قيادية استثنائية فى الدعوة لمبادىء السلام والعدالة وحقوق الإنسان والسعى إلى تحقيق المساواة بين الجنسين، وتمكين المرأة فى مختلف المجالات.

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