إليكم أبرز 10 نساء عربيات رائدات في مجال العلوم

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (خاص)

في يوم المرأة العالمي، نستذكر الكثير من النساء العربيات اللواتي لم تتمكن الصعوبات والتحديات من إيقافهن. فبفضل العزيمة والاصرار تمكّن من تخطي كل العقبات وتسجيل أسمائهن بالأحرف العريضة في كُتب التطور والتقدم. فدعونا نعرفكم على 10 نساء عربيات رائدات لهن بصمة في مجال العلوم.

- غادة المطيري

عالمة ومخترعة سعودية. حصلت على أرفع جوائز الإبداع العلمي لإختراعاتها العلمية كما أنها حصدت على أكثر من 10 براءات اختراع أمريكية ودولية في مجال التقنية الدقيقة و أهم هذه الجوائز هي جائزة الإبداع العلمي من أكبر منظمة لدعم البحث العلمي في الولايات المتحدة الأمريكية "إتش.أي.إن"، وقيمتها ثلاثة ملايين.

- شادية رفاعي حبال

عالمة فلك وفيزياء سورية أمريكية. وهي بروفسورة فيزياء الفضاء في جامعة ويلز في بريطانيا. وترأس تحرير المجلة الدولية الخاصة بفيزياء الفضاء. ساهمت في إعداد أول رحلة لمركبة فضائية إلى الهالة الشمسية وفي تصميم كائنات آلية للاستكشافات الفضائية .

- مريم مطر

وهي أول إماراتية تشغل منصب وكيل وزارة الصحة العامة والرعاية في دولة الإمارات العربية المتحدة بالإضافة إلى الكثير من المناصب الأخرى. دخلت الدكتورة مريم مطر لائحة أكثر (20) امرأة تأثيرًا في حقل العلوم في العالم الإسلامي، وذلك لإنجازاتها في مجال العلوم وإجراء البحوث العلمية خاصة المتعلقة بمرض “الثلاسيميا”.

- رنا الدجاني

عالمة وباحثة أردنية، تركز أبحاثها على دراسات الجينات وعلاقتها بمرض السكري والسرطان في أوساط المجموعات الإثنية في الأردن. اختيرت واحدة من 20 عالما الأكثر تأثيراً في العالم الإسلامي في عام 2014، وكانت على قائمة 100 من النساء الأكثر تاثيرًا في العالم العربي عام 2014.

- سها القيشاوي

هي المهندسة الفلسطينية المسؤولة عن البرنامج الفضائي للولايات المتحدة حيث أنها تعمل ككبيرة لمهندسي البرمجيات، وهي مسؤولة عن تكامل البرمجيات مع الهاردوير وعن فحصها المستمر من أجل التأكد من أنّ الحاسب على المركبة الفضائية يعمل كما هو متوقّع في الجيل التالي من المركبات الفضائية الأمريكيّة في وكالة ناسا.

- غادة محمد عامر

عالمة وباحثة مصرية في مجال هندسة القوة الكهربائية تم اختيارها ضمن قائمة أهم 20 امرأة في العلوم والتكنولوجيا الأكثر نفوذاً وتأثيراً في العالم الإسلامي، والتي أعلنتها مجلة «مسلم ساينس» ومقرها الأمم المتحدة..

- لبنى تهتموني

عالمة وباحثة أردنية في مجال علم الأحياء الانمائي. فازت بجائزة مؤسسة لوريال-اليونسكو للمرأة العربية في مجال العلوم الحياتية في عام 2011 وجائزة الخريج الدولي المتميز من جامعة ولاية كولورادو الأمريكية عام 2013.

- وداد إبراهيم

عالمة فضاء سودانية في وكالة ناسا ينطوي عملها على وضع المعادلات الرياضية الخاصة بالصواريخ والمركبات الفضائية. وهي أستاذة للفيزياء والرياضيات التطبيقية، بجامعة هامبتون بولاية فرجينيا. تعمل المحبوب هذه الفترة على دراسة كوكب المريخ واكتشاف أسراره والثروات المعدنية بالكوكب الأحمر. درست الكواكب وطرق تحليلها في وكالة ناسا.

- مريم شديد

عالمة وباحثة فلكية مغربية . تعتبر اول أنثى تصل للقطب الجنوبي. تعمل في مرصد "كوت دازير" القومي الفرنسي و أستاذة بجامعة نيس الفرنسية. عملت شظيد في فريق علمي لوضع منظار فضائي يهدف إلى قياس إشعاع النجوم القطب المتجمد الجنوبي ختيارها سنة ٢٠٠٨ ضمن قائمة "دافوس" للقادة الشباب الأبرز في العالم.

- حليمة بن بوزة

باحثة جزائرية حصلت على المرتبة الأولى كأفضل عالمة عربية عام ٢٠١٣.في مجال البيتكنولوجيا . حصلت حليمة على شهادة الدكتوراة في دراسة تهجين النبات و علم الوراثة من جامعة " جمبلوكس "البلجيكية. وتعمل مؤخرا على أبحاث علمية تهدف إلى تطوير علاج الأمراض المزمنة في مركز البحث في البيتكنولوجيا وهو مركز الأول من نوعة في الجزائر .

مصدر الصور: al-ain

للمزيد:

مطرب إيغوري شهير في المعسكر.. وأخبار الآن تكشف التهديدات

فنزويلا تطلب من السفير الألماني مغادرة أراضيها