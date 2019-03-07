فنزويلا تطلب من السفير الألماني مغادرة أراضيها

أخبار الآن | كراكاس - فنزويلا (أ ف ب)

أعلنت وزارة الخارجية الفنزويلية في بيان أن السفير الألماني في كراكاس دانييل كرينر اعتبر "شخصا غير مرغوب فيه" وطُلب منه مغادرة البلاد "خلال 48 ساعة".

وكان كرينر توجه الاثنين إلى مطار كراكاس الدولي برفقة اثني عشر سفيرا يمثلون دولا غربية وأخرى في أمريكا اللاتينية لاستقبال رئيس البرلمان المعارض خوان غوايدو لدى عودته إلى فنزويلا من جولة في أمريكا اللاتينية.

وانتهك غوايدو حظر سفر وقام بجولة في دول أمريكا اللاتينية لحشد الدعم لمساعيه لتشكيل حكومة انتقالية قبل إجراء انتخابات حرة ونزيهة.

وقال غوايدو، الذي تعترف به معظم الدول الغربية على أنه الرئيس الشرعي لفنزويلا، في مؤتمر صحفي: "يعتقدون أن الضغط بلغ الحد الأقصى... عليهم أن يدركوا أن الضغط بدأ للتو".

وقال مادورو، الذي تحدث لأول مرة منذ عودة غوايدو، إنه لن يسمح "لأي شيء أو أي أحد أن يُكدر السلم". ودعا إلى مظاهرات ضد غوايدو في أنحاء البلاد السبت المقبل تزامناً مع مسيرات دعا إليها غوايدو.





اقرا: الولايات المتحدة تطالب بقرار أممي بخصوص فنزويلا