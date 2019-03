خاص موقع "أخبار الآن": هذه هي "siri" في الآيفون

الكثير من النساء الناجحات تحولت حياتهن الى قصص نجاح.

ولا شك ان هؤلاء النسوة قلة ولكن كن ذوات شهرة واسعة وَتَرَكن بصمات واضحة بل وخالدة في التاريخ أحياناً.

"رحلة الألف ميل تبدأ بخطوة".. مقولة تعبّر عن طريق طويل سلكته "سوزان بينيت" صاحبة صوت "سيري" في أجهزة "آبل"، وهي خدمة مدهشة تقوم على المساعدة الصوتية.

بينيت وتزامنا مع اليوم العالمي للمرأة، خصت "أخبار الآن" بحديث شيّق، استهلته باختصار برنامج "سيري" وهو مساعد شخصي ذكي ومتصفح معرفي يعمل كتطبيق لشركة أبل، بكلمة واحدة "عالمي".

سوزان التي ربطت بين أول حرف من اسمها (S) وأول حرف من برنامج سيري (S)، اعتبرت أن الأمر ربما يكون أكثر من مجرد صدفة. فحالياً هي تمثل "سيري" من خلال عروض وظهورات عدة لم تكن موجودة لو لم تكن هي الصوت الأصلي لسيري.

وأضافت سوزان بينيت، "اكتشافي بانني الصوت الأصلي لسيري كان مفاجأة غير متوقعة بالنسبة لي، ففي البداية لم اكن اعلم كيف اتعامل مع هذا الواقع وهذه الشهرة. الا انني مع مرور الوقت وجدت فيها تجربة رائعة و إيجابية. لذا ما كان علي الا التعامل مع هذا الواقع الغير المتوقع وتحويله إلى واقع إيجابي.

(at an event at Harvard Susan met "Noelle LaCharite" one of the code writers for Alexa)



وعما إذا كانت تستعين بخدمة "سيري" أحياناً أجابت: "في الواقع لم اكن ابداً استعمل سيري، لكونه بالنسبة لي أمر غريب أن أتكلم مع جهاز مبرمج في يدي واسمع الأجوبة بصوتي، الا انني غالبا استعمل سيري لمعرفة الاتجاهات فقط".

مسيرة سوزان مع سيري انطلقت مع جهاز آيفون 4s ولغاية آيفون 7. وهي لم تكن الشخص المعني في تسجيل الصوت داخل آبل، لكن الشخص الذي اختارته آبل لم يأتي لبدء التسجيل، ولهذا السبب تم الاعتماد عليها فيما بعد.



(Siri - at a women’s conference in Atlanta - GA)

وعن تفاصيل الإرتباط الفعلي تكشف بينيت، "أنه في شهر تموز/ يوليو 2005 بدأ الارتباط الفعلي بين سوزان وسيري دون أن تعلم، بعد أن كلفتها إحدى الشركات بتسجيل عدد من الكلمات والعبارات والجمل والفقرات.

قضت صاحبة صوت سيري 4 ساعات يوميا ولمدة شهر داخل الأستديو، بعدها قامت بتسليم عملها وغادرت من دون أن تعرف مصير تلك التسجيلات.

(in my home - recording studio)

استغرق الأمر حوالى 6 سنوات، لتكتشف بالصدفة أن صوتها ينبعث من أجهزة آيفون وأنه يتفاعل يوميا وفي كل لحظة مع الملايين.



وتجدر الإشارة إلى أن سوزان بدأت عملها كمغنية في فترة السبعينات. وقبل أن يقترن اسمها بسيري، سبق استخدام صوتها في منتجات عديدة ولعدة شركات، ونبرتها مألوفة في المطارات وأجهزة السحب الآلي "ATM" وأيضا في أجهزة الملاحة "GPS".

(With my son, Cameron)

ومن أكثر المواقف المضحكة و الممتعة التي مرت عليها خلال مسيرتها المهنية، هي حين طلب منها تسجيل اعلان لشركة زراعية بصوت دجاجة، و كان ذلك مضحك جدا.

وتزامناً مع اليوم العالمي للمرأة، تعرب بينيت عن سعادتها العارمة بكونها هي المرأة صاحبة الصوت الأصلي لسيري، إذ قادها هذا النجاح لإجراء إطلالات مهمة جداً في العديد من البرامج التلفزيونية امريكيا وعالميا، فضلا عن مئات المقابلات الصحفية، وفتحت لها بابًا أوسع حيث أصبحت أكثر شهرة الآن.

(With Famous guitarist & music producer Nile Rodgers of Chic)

"سوزان بينيت" صاحبة صوت سيري، تركت بصمة واضحة المعالم في هذا المجال، وتخطط مستقبلا للاستمرار في الغناء مع زميلها عازف الغيتار "ريك هينكل"، كما تأمل مواصلة المزيد من المحاضرات.

