تعرفوا على أوّل وزيرات وأعضاء برلمان في العالم العربي!

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (خاص)

لقد تمكنت المرأة العربية من تسلّم مناصب قيادية في الدولة ودخولها الهييئات التنفيذية التشريعية في بعض البلدان. كما أن معظم الدول العربية قد صدّقت على عدة مواثيق دولية تُعنى بضمان حقوق المرأة، وأدرجتها في دساتيرها. وأنشأت آليات وطنية لدعم مشاركة المرأة في شتّى المجالات. فتعرفوا على رائدات العمل السياسي اللواتي شاركن في حكومات بلداهن أو فزن بمقاعد نيابية.

- ميرنا البستاني

(مصدر الصورة: aliwaa)

البستاني هي أول امرأة تدخل البرلمان اللبناني في عام 1963. حائزة على بكالوريوس في علم النفس عام 1958 من كلية الآداب (جامعة ليون). وهي اليوم رئيسة مهرجان البستان الدولي للموسيقى والفنون منذ عام 1994.

- فاطمة إبراهيم

(مصدر الصورة: al-watan)

تُعتبر إبراهيم من أبرز العاملات في الحقل النسائي السوداني، وهي أول سودانية تدخل الجهاز التشريعي في البلاد عندما فازت في انتخابات عام 1965 كمرشّحة مستقلة.

واختيرت رئيسة للاتحاد النسائي الديمقراطي العالمي International Democratic Women’s Union عام 1991، وعام 1993. وحصلت على جائزة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان UN Award. ومنحت الدكتوراه الفخرية من جامعة كاليفورنيا عام 1996 لجهودها في قضايا النساء واستغلال الاطفال.

- نزيهة الدليمي

(مصدر الصورة: wikipedia)

تعدّ الدليمي إحدى رائدات الحركة النسائية العراقية، فقد بدأت نشاطها السياسي في أواسط الأربعينات من القرن الماضي. تعتبر الدليمي أول وزيرة عراقية، كما أنها أول امرأة تتولّى منصب الوزارة في العالم العربي، إذ عُيّنت أواخر الخمسينات وزيرة للبلديات في عهد الرئيس عبد الكريم قاسم، وكان لها دور كبير في صوغ قانون الأحوال الشخصية العراقي عام 1959، فضلاً عن دورها في إنشاء ضاحية الثورة شرق بغداد، والتي تسمّى حالياً "مدينة الصدر".

- فتحية مزالي

(مصدر الصورة: mosaique FM)

انتُخِبت مزالي في سنوات 1974 و1979 و1981 عضوةً في مجلس النواب التونسي، فكانت بذلك أول إمرأة تدخل البرلمان. وهي من مواليد العاصمة التونسية عام 1927. وقد عملت بين عاميْ 1950 و1974 في مدرسة ترشيح المعلمات بتونس العاصمة. في عام 1957 أسنِدت إليها إدارة المدرسة، ثم أصبحت متفقدة للتعليم الابتدائي، كذلك عُيّنت خلال عاميْ 1968 و1969 في اللجنة القومية للتعليم لمراجعة التعليم بعد عشر سنين من برنامج المسعدي الصادر عام 1958. تولت عام 1983 وزارة العائلة وشؤون الأسرة وكانت أول امرأة تدخل الحكومة التونسية.

- زهور اونيسي

(مصدر الصورة: meemmagazine)

شاركت اونيسي في ثورة التحرير الجزائرية، وتحمل وسام المقاوم ووسام الاستحقاق الوطني. كانت أول امرأة جزائرية تترأس وتدير مجلة نسائية "الجزائرية"، وعضواً في الهيئة الإدارية لاتحاد الكتاب الجزائريين (1995-1998).

عُيّنت في عهد الشاذلي بن جديد وزيرة للشؤون الاجتماعية في حكومة "محمد بن أحمد عبد الغني" عام 1982، ثم وزيرة للحماية الاجتماعية في حكومة "عبد الحميد براهيمي" عام 1984، فوزيرة للتربية الوطنية في التعديل الوزاري عام 1986، وكانت أول امرأة جزائرية تصل إلى هذا المنصب، وهي أديبة وروائية.

- أنعام المفتي

(مصدر الصورة: .jbcnews)

اختيرت المفتي عام 1977 مديرةً لدائرة المرأة التي استُحدثت في وزارة العمل بالاردن، قبل ان يتمّ اختيارها عام 1978 عضواً في المجلس الوطني الاستشاري، لتعيّن لاحقاً في عهد حكومة الرئيس عبد الحميد شرف المفتي وزيرة للتنمية الاجتماعية. واصلت عملها مع حكومتين لاحقتين هما حكومة الرئيس قاسم الريماوي وحكومة الرئيس مضر بدران. بعد مغادرتها المنصب الوزاري عام 1984 عُيّنت سفيرة في وزارة الخارجية، ثم مستشارة للملكة نور.

- انتصار الوزير

(مصدر الصورة: alwatanvoice)

عُيّنت الوزير عام 1998 أول وزيرة في السلطة الفلسطينية، وتولّت حقيبة وزارة الشؤون الاجتماعية أحد عشر عاماً.

- نورة الفايز

(مصدر الصورة: wikipedia)

عملت الفايز مديرة قسم البنات بمدارس المملكة، وشغلت منصب المديرة العامة للفرع النسائي في معهد الإدارة العامة، ثم عُيّنت عام 2009 بأمر ملكي في منصب نائبة وزير التعليم لشؤون البنات برتبة وزيرة، وكانت أول امرأة سعودية تدخل الحكومة أو تحصل على مناصب في المملكة، وهي تعمل منذ أبريل الماضي في الملحقية الثقافية السعودية في واشنطن، كعضو في الجهاز الأكاديمي.

وكان العاهل السعودي قد أعاد تشكيل مجلس الشورى عام 2013، فعيّن 30 سيدة في المجلس لأول مرة في تاريخ المملكة، وأصدر أمراً ملكياً ينص على تخصيص 20% من مقاعد المجلس للنساء، موضحاً أن القرار اتخذ بعد التشاور مع العلماء بحيث سيخُصص قسمٌ من القاعة لهن، ومدخلٌ منفصلٌ عن مدخل الأعضاء الآخرين.

- وهيبة فارع

(مصدر الصورة: alganob)

عُيّنت فارع عام 2001 وزيرة دولة لشؤون حقوق الإنسان، فكانت أول وزيرة في اليمن. هي من مواليد تعز عام 1954، وحاصلة على ليسانس آداب من جامعة صنعاء عام 1976 وعلى دبلوم في التربية من جامعة عين شمس، وكذلك على دكتوراه الفلسفة في التربية والتخطيط التعليمي من الجامعة نفسها عام 1987.

عملت مُدرّسة متطوعة في برنامج محو الأمية وتعليم الكبار بين عامي 1972 و1974، ومُدرّسة ووكيلة مدرسة بلقيس للبنات بصنعاء 1975. وقد درّست في قسم أصول التربية في جامعة صنعاء.

- نجاح العطار

(مصدر الصورة: alhayat)

العطار من مواليد دمشق عام 1933، تولت العطار وزارة الثقافة والإرشاد القومي من عام 1976 حتى عام 2000. وهي أول سوريّة تصل إلى هذا المنصب. كانت خلال هذه الفترة عضوةً في المكتب التنفيذي لاتحاد الكتاب العرب. عُيّنت عام 2006 نائباً لرئيس الجمهورية، وهي أول امرأة عربية تتولّى هذا المنصب.

- حكمت أبو زيد

(مصدر الصورة: alamsar-dostor)

التحقت أبو زيد، بقسم التاريخ في كلية الآداب جامعة فؤاد الأول (جامعة القاهرة) وتابعت تعليمها حتى حصلت على الدكتوراه في علم النفس من جامعة لندن بإنجلترا في 1955. عادت إلى مزاولة العمل في كلية البنات، جامعة عين شمس، ثم اختيرت في عام 1962 عضوًا في اللجنة التحضيريَّة للمؤتمر القومي، وخاضت مناقشات في شأن بعض فقرات الميثاق الوطني مع الرئيس المصري آنذاك جمال عبد الناصر.

وفي أوائل الستينات أصدر عبد الناصر قراراً جمهورياً قضى بتعيينها وزيرة دولة للشؤون الاجتماعيَّة، لتصبح بذلك ثاني سيدة في العالم العربي تتولى منصب وزير، بعد الدكتورة العراقية نزيهة الدليمي. لكنها نُفيت في عهد الرئيس محمد أنور السادات بعد اعتراضها على معاهدة السلام مع إسرائيل.

- لبنى القاسمي

(مصدر الصورة: sayidaty)

ترأست القاسمي في عام 2001 الفريق التنفيذي لحكومة دبي الإلكترونية، كما أنها المسؤولة عن مبادرات حكومة دبي الإلكترونية، وقد تنقلت بين مناصب قيادية عدة لتُعيّن عام 2004 وزيرة للاقتصاد في حكومة الإمارات الاتحادية، فكانت أول امرأة إماراتية تتولّى مثل هذا المنصب، ثم تم تعيينها وزيرة للتجارة الخارجية عام 2008، قبل أن تتولى منصب وزيرة التنمية والتعاون الدولي عام 2013.

تنحدر القاسمي من العائلة الحاكمة في إمارة الشارقة. التحقت بجامعة تشيكو Chico بولاية كاليفورنيا عام 1981، قسم علوم الكمبيوتر، ثم درست الماجستير في إدارة الأعمال التنفيذي بالجامعة الأمريكية في الشارقة عام 2002 وكانت تعمل آنذاك في سلطة موانئ دبي.

صنّفت مجلة "فوربس" Forbes الأمريكية القاسمي كأقوى إمرأة عربية، وفي المرتبة 70 عالمياً ضمن قائمة ضمّت 100 سيدة في العالم.

- ندى عباس حفاظ

(مصدر الصورة: alwasatnews)

عُيّنت حفاظ عضواً في مجلس الشورى في الفصل التشريعي الأول لدورتين، فضلاً عن كونها رئيسة لجنة الخدمات للدورة الأولى (2002-2003). وفي أول تعيين لامرأة بحرينية عضواً في مجلس الوزراء منذ استقلال البحرين، عُيّنت حفاظ وزيرة للصحة عام 2004.

- معصومة صالح المبارك

(مصدر الصورة: khaleje)

اختار الشيخ صباح الأحمد عام 2005، وكان لا يزال رئيساً للوزراء في ذلك الوقت، الدكتورة معصومة المبارك لتكون أول وزيرة في تاريخ العمل الحكومي الكويتي، فتولّت وزارة الاتصالات. ثم عُيّنت وزيرة للصحة عام 2007، وسرعان ما قدمت استقالتها عقب حريق اندلع في مستشفى في الجهراء أسفر عن وفاة شخصين.

المبارك أستاذة علوم سياسية في جامعة الكويت، من مواليد عام 1947، حائزة دكتوراه فلسفة في العلاقات الدولية من جامعة كولورادو دنفر Colorado Denver عام 1982.

مصدر الصورة: raseef22

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