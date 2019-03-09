شاهدوا أغرب مطار بالعالم في سنغافورة (صور)

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (الوكالات)

ينتظر عشاق السفر افتتاح مطار "شانغي جويل" الجديد في سينغافورة ليكون وجهة سياحية متعددة الأبعاد ذات مستوى عالمي، من خلال تقديم تجربة مثيرة لعشاق السفر.

يحتوي المطار الجديد بداخله على عناصر جذب فريدة من نوعها، حيث أنه يضم غابة ضخمةً تحتوي على آلاف الأشجار، بالإضافة إلى احتوائه على أكبر شلال داخلي في العالم .

بلغت تكلفة إنشاء مطار "شانغي جويل" الجديد 951 مليون جنيه إسترليني، ومن المقرر افتتاحه للزوار في شهر إبريل المقبل

وتبلغ مساحة مطار "شانغي جويل" 137 ألف متر مربع ، ويتكون من 10 طوابق ، كما أنه يضم عدد من المرافق المتعلقة بالطيران والسياحة والسفر.

في محيط مطار سنغافور الجديد، تم إنشاء عدد كبير من المتاجر والمطاعم يبلغ عددها 300 متجر، كما تم إنشاء فندق خاص يتكون من 13- غرفة.

أما فندق المطار فهو بمزايا رائعة حيث أنه يضم على مناطق جذب سياحي وحدائق وألعاب ومتنزها بالإضافة إلى عدد من المطاعم

مصدر الصور: jewelchangiairport

للمزيد:

خلاف بين علماء من بريطانيا وماليزيا والسبب.. عنكبوت!

فيديو لقطّ يحصد حوالى 15 مليون مشاهدة.. لماذا؟ (فيديو)