فيديو لقطّ يحصد حوالى 15 مليون مشاهدة.. لماذا؟ (فيديو)

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (دايلي ميل)

تمكن فيديو لقط من حصد 15 مليون، وقد ظهر في الفيديو القط "لي بو" بعد أن استفاق بطريقة عجيبة بعد عملية جراحية خضع لها

ونشر مالك القط رجل الأعمال "بوو مينغ جون"، وهو يعيش في الصين، فيديو للقطّ وقال إنه أخذ قطّه إلى الطبيب البيطري، الذي أجرى له جراحة، خضع خلالها للتخدير الكلي، موضحا أنه صوّر مقطع الفيديو في نهاية الجراحة، وحينما كان القط يستفيق من التخدير.

كما لفت مينغ جون إلى أنه وثق ملامح وجه القط المضحكة للغاية، موضحاً أنه لم يستطيع التوقف عن الضحك أثناء تصوير الفيديو، فلسانه كان يخرج من أحد جانبي فمه المفتوح.

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مصدر الصورة: lebaon24