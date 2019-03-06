اثيوبيا تستعيد خصل شعر امبراطورها بعد 150 عاما من بريطانيا!

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة ( رويترز)

وافق متحف في بريطانيا على إعادة خصل شعر لأحد حكامها كان جندي بريطاني سرقها بعد أن قصها من جثته قبل أكثر من 150 عاماً.

وكان حاكم اثيبوبيا الإمبراطور تيودورس الثاني انتحر بعد أن هزمته القوات البريطانية في معركة مجدالا في شمال إثيوبيا عام 1868. ونقل ابنه أليمايهو إلى بريطانيا حيث توفي في عام 1879 عن 18 عاما.

وقال "متحف الجيش الوطني" في لندن إن خصل الشعر التي أخذها فنان من أفراد الجيش كتذكار جزء من مجموعة معروضاته منذ 1959 بعد أن قدمتها أسرة الفنان الذي رسم صورة الإمبراطور على فراش موته.

ووافق المتحف على إعادة عناصر من مجموعته تعتبر من الرفات البشرية، بعد طلب من وزير الثقافة والسياحة الإثيوبي في أبريل/نيسان الماضي.

وأوضح المتحف أنه "مستمر في مشاوراته مع السفارة الإثيوبية في لندن لترتيب تسليم العناصر".

وأضاف في بيان: "السفارة الإثيوبية لدى بريطانيا ترحب وتثني على قرار أمناء متحف الجيش الوطني المتخذ من جانب واحد بإعادة خصلات الشعر الخاصة بالإمبراطور تيودورس الثاني".

ومات الامبراطور تيودروس الثاني بعد أن اقتحمت قوات بريطانية قلعته الواقعة على جبل لتحرير دبلوماسيين ومبشرين ومغامرين كان قد سجنهم هناك.

ويقال أن الإمبراطور الاثيبوبي ينحدر من نسل الملك سليمان وملكة سبأ الوارد ذكرهما في الكتاب المقدس.

مصدر الصور : standard

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