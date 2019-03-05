ناسا تنشر صورا اللمشتري ورواد منصات التواصل يشككون!

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة

نشرت صفحة أخبار الآن على فيسبوك قبل أيام ، صوراً متعددة لكوكب المشتري والتي التقطتها المركبة الفضائية "جونو" التابعة لوكالة ناسا،خلال فترة التحليق 18 بالقرب منه في 12 فبراير/شباط الجاري، على بعد 13 ألف كلم فوق نصف الكرة الأرضية الشمالي.

الصور عالية الدقة أذهلت متابعي أخبار الآن ، فحظي المنشور بأكثر من 5.700 إعجاب ، وأعيد نشرها أكثر من 400 مرة بينما عبر أكثر من 530 شخص بتعليقاتهم التي كانت بعضها تشكيك في صور ناسا .

Mourad Mouslim علق " هل تعلم بان الكواكب الكون سيصبح كوكبا واحدا الاا وهو كوكب الشمس الملتهب ويصبح اكبر كوكبا منذ خلق الله السموات والارض اي تبدل غير الارض والسموات وسوف يوضع فوق ارض المحشر ويكون فوق الرؤس الخلاءىق تحت عرش الرحمن والملائكة صفا يوم لا ضل الا ضله"

أما Hamed Altaib شكك في صور ناسا وقال " كلام غير منطقي ولا يستطيع احد ان يصل الى اي كوكب مهما تطوروا وتعلموا الارض هي المكان الوحيد الذي نستطيع ان نعيش فيه لان الله تعالى جعل فيها المناخ الملائم لنا غير هكي دفنقي زايد."

وأذهلت الصور عمر Amar Alwrda الذي علق "سبحان الله العظيم ويخلق ما لا تعلمون ما هذا إلا قطرة من خلق الله فكيف الحال بالكون ونحن وما نراه ونتعجب به إلا مقدار رأس بعوضة وأصغر من خلق الله تعالى سبحانك ربي ما أعظمك جل جلالك"

أما يحيى فشارك ببعض المعلومات الخاصة Yaya Sahliano وقال " أولا تغيير أنماط الغيوم في كوكب المشتري بإستمرار و هو شيئ لم يلاحظوه في الكواكب اﻷخرى و الشيئ اﻵخر و هو يجذب اﻹنتباه تواجد أعاصير هائلة الحجم يصل حجم الواحد منها كحجم كوكب اﻷرض كاملة و الكثير من اﻷمور في الفيزياء تعطي على أنه كوكب غازي و ساخن و لديه قوة جاذبية هائلة و هو ذرع على كوكب اﻷرض من النيازك الهائلة حكمة الله سبحانوا كما أنه تم تسجيل صوت المشتري و كأنه أصوات زوابع و أعاصير جبارة . و هاذا العلم أثبته القرآن من 1400 سنة على صوت النجم الطارق و الكثير من البعثات العلمية و القرآن أثبتها لولا العلم لما كنا نعرف اﻵيات بالتفسير الصح"

اقرأ أيضاً :

صور مذهلة لكوكب المشتري تخطف الأنظار.. شاهدها

اكتشاف تاريخي: هل تصبح الحياة على المريخ أمراً حقيقياً؟!