اكتشاف تاريخي: هل تصبح الحياة على المريخ أمراً حقيقياً؟!

أخبار الآن | دبي – الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

كشفت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية أنّ "فريقاً بحثياً من وكالة ناسا، باتت على وشك التوصل إلى علامات تؤكد وجود حياة على سطح كوكب المريخ، الأمر الذي يعدّ اكتشافاً تاريخياً كبيراً".

ووفقاً للصحيفة، فإنّ "هذا الأمر كان محور اهتمامٍ لمدى عقود، ووكالة ناسا تخطط لتقييم تربة المريخ بحثاً عن بصمات حيوية تظهر وجود علامات على الحياة".

وفي هذا الصدد، لفت جيم بريدنشتاين، مدير وكالة أبحاث الفضاء والطيران ناسا، إلى أنّ "فريقه البحثي سيتمكن من النظر في العينات وتحديد ما إذا كان هناك وجود لبيئة حيوية على كوكب المريخ"، مشيراً إلى أنّ "ثقته بهذا الأمر نابعة من 3 اكتشافات سابقة أكّدت وجود الميثان والجزيئات العضوية الأخرى، التي تعتبر لبنات بناء الحياة، وكذلك المياه تحت القطب الجنوبي للكوكب".

ومن المقرر أن تباشر المركبة Mars 2020 Rover التابعة لـ"ناسا" عملها في يوليو/تموز 2020، ومن المتوقع أن تصل إلى وجهتها على سطح المريخ خلال فبراير/شباط 2021. كذلك، تسعى "ناسا" للعودة إلى القمر بحلول عام 2028 للبقاء هناك، إذ "تخطط الوكالة لجعل القمر مستداماً للبشر، وأن يتمكن الإنسان من السفر إليه ذهاباً وإياباً بانتظام"، وفقاً لبريدنشتاين.

مصدر الصورة: La Croix

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