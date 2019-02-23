رحلة تجريبية جديدة لسبيس إكس إلى محطة الفضاء الدولية

... ملياردير ياباني سيكون أول من يذهب في رحلة خاصة إلى القمر ​​​​​​​أعلنت شركة سبيس إكس المتخصصة في تكنولوجيا رحلات الفضاء والمملوكة للملياردير إيلون ماسك

... جوجل تعتزم تمويل مشروع أقمار “سبيس إكس” الصناعية للإنترنت فائق السرعة تعتزم شركة جوجل التعاون مع مؤسسة “سبيس إكس” SpaceX الأمريكية لتكنولوجيا الفضاء، وذلك لتنفيذ مشروع إطلاق أقمار صناعية إلى الفضاء لإنشاء شبكة اتصالات توفر إنترنت فائق السرعة ومنخفض التكلفة للأرض..

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... مهنة الصحافة تهددها الروبوبتات.. كيف؟ لا أحد في أمان ، كل الوظائف مهددة ، لا يهم إذا كنت تظن أنك تعمل عملا ِإبداعياً أو خارقاً ، فالربوتات ستسلم زمام كل الأمور ، حتى الصحافة ، لن يعود هناك صحفايون.

... قريباً.. سعيٌ روسي لإستخراج الثروات الباطنية من القمر! لونا-25"، سيبحث عن الجليد المائي في القطب الجنوبي للقمر، وسيختبر تكنولوجيا الهبوط السلس على سطحه