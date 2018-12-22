بركان مغطى بالجليد في كوكب المريخ

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

التقطت بعثة الاستكشاف الفضائية التابعة لوكالة الفضاء الأوروبية مجموعة من الصور التي لا تصدق تظهر فيها فوهة أحدى البراكين الخامدة العملاقة على كوكب المريخ تغطيها الجليد.

ويعتقد أن البركان كوروليف يحتوي على ما يقدر بنحو 2200 كيلومتر مكعب من الماء المتجمد حتى عمق يصل إلى 2 كلم.

كما جرى التقاط الصور من كاميرا "مارس إكسبرس" عالية الدقة، وتتكون الصور من خمس شرائح جرى دمجها لتشكيل صورة واحدة.

وأطلق على البركان اسم كوروليف، وهو كبير مهندسي الصواريخ الفضائية في زمن الاتحاد السوفيتي، ويطلق عليه أيضا اسم "أبو تكنولوجيا الفضاء السوفيتية".

وتأتي هذه الصور بعد أسابيع قليلة من هبوط المسبار الفضائي الأميركي "إنسايت" بنجاح على سطح المريخ، وتمكنه من إرسال صور إلى كوكب الأرض.

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