شاهد أول مقطع فيديو بتقنية 8K تشاركه ناسا للأرض

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة

شاركت وكالة الطيران والفضاء الأمريكية ناسا، مقطع فيديو فائق الوضوح إلى الأرض بتقنية (UHD) ودقة عالية تصل إلى 8K.

ويعتبر هذا الفيديو الأول الذي يتم تصويره في الفضاء بتقنية عالية من الفضاء، بعد تطور تقنيات التصوير المستخدمة تدريجياً من 1080(Pixel) ثم تقنية الـ 360 درجة تليها تقنية التصوير بـ K4 (كيلوبايت) وأخيراً 8K.

وتمكن رواد الفضاء على متن المحطة الدولية من تصوير وإرسال هذا الفيديو، بعد ان تلقوا الكاميرا في نيسان (أبريل) الماضي على متن كبسولة (SpaceX Dragon).

ويظهر الفيديو رواد الفضاء وهم يتابعون حياتهم اليومية داخل المركبة الفضائية، كما يظهر لقطات خلابة لسطح الأرض.

للمزيد:

اكتشاف أبعد كوكب عن المجموعة الشمسية

دراسة تكشف الكثير.. الجبال تتجرّد من ثلوجها والشتاء "يختفي"!