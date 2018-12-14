دراسة تكشف الكثير.. الجبال تتجرّد من ثلوجها والشتاء "يختفي"!

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

كشفت دراسة جديدة شملت مراقبة الدورة السنوية للثلوج وسرعة الرياح وذوبانها في سلاسل الجبال الامريكية بين عام 1980 و2018 أنّ "كمية الثلوج المتراكمة على الجبال تتناقص تماماً عاماً بعد آخر". ولفت معدو الدراسة، وهم علماء أمريكيون، خلال اجتماعٍ رسمي للاتحاد الأمريكي الجيوفيزيائي، أن "هذا الأمر يدلّ من جديد على مدى التأثير الخطير لظاهرة الاحتباس الحراري لكوكب الأرض".

واستند العلماء في دراستهم إلى صور فضائية تؤكد أقوالهم، لافتين إلى أنّ "مدة ظهور الجبال باللون الأبيض تتناقص سنة بعد أخرى، أي أن مدة فصل الشتاء تتقلص تدريجياً مع الارتفاع غير المسبوق لحرارة الكوكب".

وتوقع الباحثون أن "تعاني كثير من مناطق العالم نقصاً في نسب المياه العذبة، لأن ثلوج المرتفعات الجبلية تعد مصدراً حيوياً لغزارة الينابيع والأنهار والآبار".

ورأى الباحثون أنّ "الحرائق المتكررة في الغابات وآخرها في كاليفورنيا، تشكل دليلاً صارخاً على قدوم الصيف في وقت مبكر، على حساب فصل الشتاء".

مصدر الصورة: khiyam.com

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