اكتشاف أبعد كوكب عن المجموعة الشمسية

أخبار الآن| دبي - الإمارات العربية المتحدة - (وكالات)

أفاد مركز الكوكب الصغير التابع للاتحاد الفلكي الدولي، بأنّه عثر على كائن في نظامنا الشمسي، أطلق العلماء عليه اسم Farout

ويعتقد العلماء أن الكائن كروي الشكل هو كوكب قزم ذا لون وردي، وقد ارتبط هذا اللون بالكائنات الغنية بالجليد، نظراً لبعدها عن الشمس

وقال الباحثون إن مداره البطيء ربما يستغرق أكثر من 1000 عام للقيام برحلة حول الشمس.

تم العثور على هذا الكائن الكروي من قبل مؤسسة سكوتارد سكوت في جامعة كارنيجي للعلوم ، وجامعة هاواي دايفيد تولين وجامعة تشيرت تروخيليو في ولاية أريزونا الشمالية ، ويذكر بأن هذا ليس اكتشافهم الأول.

وأشار التقرير بأن " Farout تم إكتشافه باستخدام تلسكوب Subaru الياباني في نوفمبر تشرين الثاني، فيما رصدت الملاحظات بإستخدام تلسكوب ماجلان في مرصد كارسنجي في كارنيغي في تشيلي مسارها وسطوعها ولونها.

اقرأ أيضا:

الكشف عن نظام بيئي تحت الأرض يحتوي مليارات الكائنات