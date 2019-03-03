‏السعودية ثاني أفضل البلاد للاستثمار بحسب دراسة أمريكية

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (نسرين حسن)

احتلت السعودية المركز الثاني في قائمة أفضل بلدان العالم للاستثمار وفق دراسة أمريكية نشرتها مجلة US News شارك فيها سبعة آلاف مستثمر وصناع قرار.

واعتمدت الدراسة على استبيان مبني على العوامل الأربعة التي يعتمدها البنك الدوري لتفضيل وحث الأفراد على الاستثمار في أي بلد وهي "شعبها، بيئتها، علاقاتها الدولية، ضوابط العمل داخلها"، وفصلتها المجلة خلال الاستبيان إلى ثمانية نقاط وهي مكافحة الفساد، مدى حيوية نظامها، ثبات اقتصادها، روح المبادرة، بيئة ضرائب مفضلة، الابتكار، مهارة الأيد العاملة، الخبرة التكنولوجية.

وإليكم الدول صاحبة المراكز الخمس الأولى في القائمة:

الهند في المركز الخامس: بعدما جاءت في المركز العاشر كأكثر البلدان تلقيا للاستثمار الأجنبي.

لوكسمبورغ في المركز الرابع: وتتمثل قوتها في نظام الضرائب المرن والمشجع على الاستثمار.

كوستاريكا في المركز الثالث: والتي تعد من بين أفضل ثمان دول من حيث مرونة نظام الضرائب.

السعودية في المركز الثاني: وأوضحت المجلة أن هذا بفضل الأداء الاقتصادي القوي، وتوقع البنك الدولي استمرار نمو الاقتصاد السعودي.

الأوروغواي في المركز الأول: متقدمة 12 مركزا عن موقعها في القائمة العام الماضي وذلك بفضل التعديلات في نظام الضرائب.

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