الأمير محمد بن سلمان سيدشن مشروعاً يوفر 100 ألف وظيفة

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

من المقرر أن يدشن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، مدينة الملك سلمان للطاقة "سبارك"، في مدينة الظهران الاثنين المقبل، بما يوفر نحو مئة ألف وظيفة مباشرة وغير مباشرة على المدى البعيد. وقالت شركة "أرامكو" السعودية، إن المدينة ستكون قادرة على توطين أكثر من ثلاثمئة وخمسين منشأة صناعية وخدمية جديدة، وإيجاد قاعدة صناعية تساعد على الابتكار والتطوير والمنافسة العالمية.

وأوضحت الشركة، أنه تم إنجاز أكثر من نصف أعمال التصاميم الهندسية لكامل المشروع، فيما سيتم تخصيص الأراضي للمستثمرين في الربع الثالث من العام الجاري، على أن تنتهي الأعمال الإنشائية لكامل المرحلة الأولى عام 2021، بعد أن بدأت أعمال الإنشاءات لإعداد موقع المشروع في سبتمبر 2017.

وقالت الشركة إنها ستنقل إدارة أعمال الحفر وصيانة الآبار التابعة لها، إلى المدينة التي ستكون مركزاً لإدارة سلاسل الإمداد. وأضافت: "يجري في الوقت الحالي التفاوض مع عديد من المستثمرين في إطار خطة لجذب أكثر من 120 استثماراً صناعياً مع نهاية المرحلة الأولى من المشروع".

ومدينة الملك سلمان للطاقة، ستقع بين حاضرتي الدمام والأحساء، وسيتم تطويرها على ثلاث مراحل بمساحة إجمالية تبلغ 50 كيلو متراً، تغطي المرحلة الأولى منها مساحة قدرها 12 كيلومتراً، وفقاً لما ذكرته صحيفة "سبق" السعودية. والمشروع يضم خمس مناطق محورية: "المنطقة الصناعية، الميناء الجاف، منطقة الأعمال، منطقة التدريب، المنطقة السكنية والتجارية".

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