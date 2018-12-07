دول أوبك تقرر خفض إنتاج النفط

أخبار الان | دبي - الامارات العربية المتحدة (وكالات)

صرح وزير النفط العراقي ثامر الغضبان، اليوم الجمعة، أن دول منظمة أوبك ودولا أخرى من ضمنها روسيا، قررت عقب اجتماع فيينا خفض انتاجها بمقدار مليون ومئتي الف برميل يوميا. وأكد الوزير العراقي أن الهدف من الخفض يندرج تحت مساعي تحسين أسعار النفط.

ويهدف هذا الخفض الذي يوازي اكثر بقليل من واحد في المئة من الانتاج العالمي الى احتواء تراجع اسعار الخام الذي بلغت نسبته ثلاثين في المئة في شهرين. وتؤمن اوبك وحلفاؤها نحو نصف الانتاج العالمي من الخام وتربطهم شراكة منذ عامين. وكان الرئيس الاميركي دونالد ترامب حض المنظمة الاربعاء على ابقاء انتاجها مرتفعا لارضاء المستهلكين

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