أخطبوط يغيّر لونه أثناء النوم بطريقة غريبة (فيديو)

أخبار الآن | دبي – الإمارات العربية المتحدة (dailymail)

كشفت مشاهد مصورة أخطبوطاً أبيضاً يغير لونه على كامل جسمه، إذ ظهرت أنماط على جلده شبيهة بالأوردة، ليصبح أكثر قتامة وينتشر ذلك اللون الداكن على كامل جسمه. وفعلياً، فإن الأخطبوط يستطيع تغيير لون بشرته بفعالية لجعل جسمه إما غير مرئي، أو ليبرزه، بنمط مذهل يعتمد على محيطه

ووفقاً لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية، فإنّ "الباحثين أشاروا إلى أنّ المقطع المصور يظهرُ دليلاً على وجود أخطبوط يصل إلى مرحلة نوم حركة العين السريعة، مع استجابته لبعض الكائنات المتخيلة".

ويملك الاخطبوط الخلايا المغيرة للألوان والتي تسمى "كروماتوفورس" الواقعة مباشرة تحت سطح الجلد. وهذه الخلايا الصبغية المتخصصة، تتوسع وتتقلص وتدفع الصبغة إلى السطح، ويتغير لون جلد المخلوق البحري مؤقتاً بفضل هذه الآلية.

وفي هذا الإطار، أوضحت سارة ستيفنز، المتخصصة في حديقة "Butterfly Pavilion" في كولورادو، في مقابلة مع موقع "لايف ساينس"، أنّ "العمليات الدقيقة لكيفية تداخل الألوان ما تزال غير مفهومة تماماً، على الرغم من أنه يتم دراستها بدقة شديدة".

ويعد تغيير اللون عملية نشطة تتطلب من الأخطبوط تنشيط حزم محددة من الخلايا العصبية، والاعتماد على مجموعة معقدة من الأعصاب والعضلات التي تتحكم في توسيع وتقلص الحويصلات الصبغية. وبحسب العلماء، فإن هذه العملية ممكن أن تحدث أثناء نوم الأخطبوط، إذا كان عقله اللاشعوري يشعر بالتهديد. وترى إحدى الفرضيات التي قد تفسر تغيير لون جلده أثناء النوم، هي أن المخلوق قد يشعر بالتهديد أثناء النوم، وقد تكون لهذا الأمر علاقة بما يحلم به الأخطبوط.

مصدر الصور: dailymail - splash

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