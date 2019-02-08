أخطبوط ينتزع كاميرا غواص.. الفيديو سجّل كل شيء بالتفاصيل!

أخبار الآن | دبي – الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

لا شكّ أنّ عالم البحار والمحيطات مليء بالمفاجآت. فالكثير من الغواصين يعودون وفي جعبتهم الكثير من الصور والفيديوهات التي تكشف عن عالم آخر كائن في البحار. إلّا أنّ حادثة حصلت مع غواص يدعى فيكتور هوانغ كشفت أمراً آخر، وأبرزت حادثة طريفة وخطيرة في الوقت نفسه، بطلها أخطبوط.

الحادثة هذه وقعت في بحار ويلنغتون في نيوزيلندا، عندما كان هوانغ يقوم بتصوير أعماق البحار بكاميرته الخاصة. حينها، تمّكن الغواص من رصد أخطبوط كبير يسبح في الماء. غير أنّ المفاجأة كانت في إنقضاض هذا الأخطبوط نحو هوانغ، من أجل انتزاع الكاميرا منه فقط.

المفارقة أنّ الكاميرا التي التقطها الأخطبوط بقيت تسجل كل لحظات الحادثة. عندها، حاول هوانغ التقاطه منه من خلال عملية مطاردة إستمرت لمدة 5 دقائق، في حين أن الأخطبوط لم يعمد إلى أذية الغواص.

وفي تصريح له، يقول هوانغ: "ما حصل غريب فعلاً.. لقد بقيت الكاميرا التي قبض عليها الأخطبوط تصور كل شيء. لقد بدا هذا الكائن البحري مهتماً بالكاميرا، ولم يعمد إلى أذيتي. لقد حصل على مُراده وسبح بعيداً، لكنني سبحت خلفه من أجل التقاط الكاميرا منه، واستخدمت بندقيتي لكي إلتقطه".

ولفت هوانغ إلى أنّه "في نهاية المطاف، تمكّن من أخذ الكاميرا بعد مشادة بينه وبين الأخطبوط، ليقوم بعد ذلك بتفريغ المحتوى ونشره عبر مواقع التواصل الإجتماعي لتوثيق الحادثة التي قلّما تحدث مع أحد".

مصدر الصورة: تعبيرية - NetNews

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