كنوز وتماثيل.. اكتشافات غريبة لغواصين في أعماق البحار (صور)

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

تحملُ كل رحلةٍ إلى أعماق البحر الكثير من الاكتشافات في جعبتها، لتؤكد أنّ ما خفيَ أعظم. فمن الكنوز والتماثيل إلى السفن القديمة المدمّرة، أمور كثيرة يعثر عليها الغواصون، وتعتبرُ من أثمن الأشياء التي يتم اكتشافها حول العالم. ومؤخراً، عرضت إحدى القنوات الروسية لقطات مصورة لأشياء غريبة، كان عثر عليها الغواصون في المحيطات والبحار، وإليكم أبرزها:

مدينة هرقليون الغارقة:

عثر على آثار هذه المدينة الغارقة منذ أكثر من 1200 سنة في مياه البحر شمال شرق سواحل الاسكندرية المصرية، ووجد الغواصون الكثير من التحف والتماثيل وكميات من الذهب.

(dmcnews)

محركات "أبالون-11":

استخرج غواصون محركات "أبالون - 11" الفضائية من قاع المحيط الهادئ، والتي استخدمت عام 1969 في حمل الصواريخ إلى الفضاء، وسقطت معها بعد الاستخدام في المحيط منذ ذلك الوقت.

(akhbarlibya.com)

سفينة "القرصان ذو اللحية السوداء":

انتشل غواصون في العام 2013، العديد من الكنوز والمدافع التي كانت على متن سفينة كان يقودها القرصان إدوارد تيتش، وهو أحد أشهر القراصنة في إنجلترا. وقبل وفاته في العام 1718 في إحدى المعارك البحرية، عمد تيتش إلى إغراق السفينة التي كانت محملة بالعديد من الكنوز والأسلحة.

(msn.com)

كنوز الرايخ الثالث:

عثرت إحدى شركات البحث في العام 2012، على 61 طناً من الفضة كانت غرقت مع سفينة بريطانية ضربتها غواصة ألمانية أثناء الحرب العالمية الثانية.

(akhbarak.net)

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