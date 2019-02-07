مسافر يوثق لحظة احتراق محرك طائرة.. الموقف لا يُوصف (فيديو)

أخبار الآن | دبي – الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

تداول ناشطون عبر مواقع التواصل الإجتماعي، مقطع فيديو مروع يظهر لحظة اندلاع النيران في محرك طائرة تابعة لشركة "كوبا إيرلاينز"، أثناء توجهها إلى غواتيمالا من مطار "توكيومن" الدولي في بنما.

وفي التفاصيل، فإنّ "النيران اشتعلت في الطائرة بعد وقتٍ قصير من إقلاعها. وحينها، قام مسافر يدعى سيزار لوتشيانو، بالتقاط الفيديو للحريق الذي طال إحدى محركات الطائرة عقب اصطدام طائرٍ به".

وعمد لوتشيانو إلى نشر الفيديو عبر حسابه على "انستغرام"، واصفاً شعوره الحقيقي أثناء رؤيته لذاك المشهد، إذ قال: "لم يحدث أن مرت الكثير من الأفكار في رأسي من قبل، خلال فترة قصيرة كهذه. اعتقدت أن هذه الأحداث تحصل في الأفلام فقط. لا أريد أن أخبركم بكل الأفكار التي تدفقت في ذهني أثناء الحدث، ولكن يمكن القول إنه لم يكن وقتي المفضل".

من جهتها، أكدت هيئة الطيران المدني في بنما أنّ "الركاب لم يتعرضوا للخطر، لأن الطيارين قادرون على التعامل مع مثل هذه المواقف"، موضحة أن "الطيار نجح في إعادة الطائرة بأمان إلى مطار Tocumen بعد الحادثة، بعدما اتبع جميع بروتوكولات السلامة، إثر اصطدم طائر بأحد المحركات، وقد نجح في تنفيذ عملية الهبوط".

مصدر الصورة: انستغرام

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