منزل ترامب معروض للبيع.. قضاء ليلة واحدة فيه بـ725$

أخبار الآن | دبي – الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

كشف موقع "نيويورك بوست" الأمريكي عن "عرض منزل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب القديم للبيع مقابل 2.9 مليون دولار".

ولفت الموقع إلى أنّ "هذا المنزل يقع في منطقة كوينز في لونغ آيلند الأمريكية، وهو الذي قضى فيه ترامب طفولته المبكرة، وقد بناه والده في أربعينيات القرن الماضي".

وبحسب "نيوريورك تايمز"، فإنّ "المنزل يضم 5 غرف بسقوف مائلة تتوزع بصورة أنيقة ومميزة".

وكان المنزل طرح للبيع في مزاد علني عام 2017 مقابل 2.14 مليون دولار، في حين أنه طرح للإيجار أيضاً عبر موقع "Airbnb" في وقتٍ سابق مقابل 725 دولاراً لليلة الواحدة.

مصدر الصورة: France 24

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