خبراء يكشفون أسباب العطس المستمر في المنزل

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

كشف العديد من الخبراء أنّ "الرطوبة وانخفاض درجة الحرارة في فصل الشتاء، يؤديان لانتشار وتكاثر حشرات العث في السرير، وعلى الأرائك، ومقاعد السيارة، وحتى على كرسي المكتب"، لافتين إلى أنه "يمكن لكل حشرة من هذه الحشرات التي تضع عادة أكثر من 80 بيضة، أن تنتقل من الخارج إلى داخل المنزل طلباً للدفء والاختباء في الأماكن الدافئة".

وبحسب موقع "ميترو" الالكتروني، فقد أوضحت الدراسات أن "هذه الحشرات، تفرز مادة كيماوية في برازها قد تتسبب بالشعور بالتهيج والربو، والأكزيما، والعطس، وسيلان الأنف، واحمرار العينين، والحكة، بالإضافة إلى التهاب الأنف التحسسي. ويعد العطاس المستمر أحد أهم الأعراض المحتملة لتكاثر العث في المنزل أو مكان العمل".

وفي السياق، يقول رانجين جوهري، الخبير في السلامة المنزلية، إن "عث الغبار يعشق الدفء والرطوبة، لذا فإنه يزدهر في فصل الشتاء، ويلجأ إلى البقع الدافئة مثل السرير أو الأرائك".

ويوضح جوهري أن "السرير قد يحتوي على 1.5 مليون حشرة تتغذى على جلد الإنسان وتمتص الرطوبة لتبقى على قيد الحياة". وينصح جوهري الأشخاص الذين يعانون من العطاس بشكل مستمر ويشعرون بحساسية غير مبررة، بالتخلص من الملاءات الرطبة، وتعريض السرير للهواء البارد بشكل مستمر، للقضاء على هذه الحشرات. كذلك، فإنه يجب غسل الملاءات والأغطية أسبوعياً في درجات حرارة مرتفعة.

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