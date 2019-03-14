قبل وفاتها.. بريطاني يلتقط صوراً رائعة لأنثى فيل نادر (صور)

أخبار الآن | دبي – الإمارات العربية المتحدة (cbsnews)

التقط مصور الحياة البرية البريطانية ويل بورارد لوكاس في كينيا، صوراً مذهلة لأنثى فيلٍ مذهلة تعرف باسم "أف مو1" (توسكار)، يعود تاريخها إلى أغسطس/آب 2017، وذلك قبل فترةٍ وجيزة من وفاتها لأسباب طبيعية، بعد أن تجاوزت الـ60 عاماً من العمر.

ويتميز هذا الفيل بالأنياب الضخمة ويعتبر نادراً جداً، ولا يوجد مثله إلى 20 واحداً فقط، وتعرف باسم بـ"الانياب الكبيرة" (توسكار)، والتي يبلغ وزن كل منها أكثر من 45 كيلوغراماً.

وبحسب موقع " cbsnews"، فقد التقطَ لوكاس (35 عاماً) الصور أثناء عمله في تسافو، وقد أشار إلى أنّ "تحديد موقع الفيلة كان صعباً، وقد عمل مع مجموعة من المهتمين بشؤون الحيوانات في جمعية "تسافو ترست" للعثور على هذا الفيل المذهل، وقال: "عندما رأيت هذا الفيل صدمت كثيراً، فأنيابها كانت كبيرة جداً، ولم أصدق بتاتاً أّن هذه الفيلة موجودة. لقد اقتربت مني ولمستها".

يلفت ويل إلى أنّ "هذا النوع من الفيلة لم يكن معروفاً خارج محمية تسافو، وهي محفوظة بداخلها لمنع عمليات الصيد الجائر"، موضحاً أنّ "المحمية التي تمتد على مساحة 16 ألف ميل مربع، تعتبر بمثابة تحدّ رئيسي للحراس الذين يقومون بالدوريات ويوجد بها أكبر عددٍ من الفيلة في كينيا".

وأضاف ويل: "شعرت بأنني محظوظ لقضاء بعض الوقت معها في اللحظات الأخيرة. لقد ماتت بشكل طبيعي، بعكس غيرها الذين ماتوا من قبل الصيادين. إنه بالتأكيد انتصار، لأنها عاشت حياة كاملة وطبيعية."

ونشرت هذه الصور للفيل في كتاب تحت عنوان "لاند أو غينتس" والذي ينقل حياة الفيلة في محمية تسافو، وأشار لوكاس إلى أنّ "الهدف من هذا الكتاب هو دعم المحمية، والتأكيد على أنّ هذه الفيلة المدهشة ما زالت موجودة وسبل إنقاذها ما زالت قائمة".

مصدر الصورة: cbsnews

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