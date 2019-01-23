الهند.. إنقاذ فيل سقط في بئر بعمق 35 قدماً (فيديو)

أخبار الآن | دبي – الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

نشر موقع "CGTN" فيديو يوثق عملية انقاذ لفيلٍ كان وقع في بئر بعمق 35 قدماً في قرية بوليانكودي - الهند.

وفي التفاصيل، فإنّ "الفيل الصغير وأثناء مروره في الغابة، انزلق نحو بئر عميق جداً وفي أرضيته القليل من الماء، الأمر الذي أدى إلى استقراره هناك".

وعلى الأثر، تحرّك حشدٌ كبير من أهالي المنطقة التي يقع فيها البئر إلى جانب عددٍ من حرّاس الغابات، وعملوا على انتشال الفيل.

وبعد 4 ساعات من المحاولات المستمرة، تم انقاذ الفيل من خلال استقدام جرّافة عمدت إلى كسر البئر، ليصار بعد ذلك إلى اخراجه منه وإطلاقه في الغابة.

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