الحزن يغيّب "بو".. ألطف كلب في العالم

أخبار الآن | دبي – الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

أودت أزمة قلبية بحياة الكلب "بو" الذي تحظى صفحته على "فيسبوك" بأكثر من 16 مليون شخصٍ، والذي يحمل لقب "ألطف كلب في العالم".

وحصل ذلك بعد إصابة الكلب بمشاكل في القلب، نتيجة حزنه الشديد على صديقه المفضل "بادي" الذي توفي قبل عام من الآن.

وفي تعليق لها عبر الصفحة الخاصة بالكلب عبر "فيسبوك"، قال إيرين آن، صاحب "بو": "إن قلبه انكسر عندما تركنا بادي، ولقد توفي بو اليوم أثناء النوم بعد عامٍ من وفاة صديقه المفضل".

وختم: "يبدو أن وقته حان. أنا متأكد أنهما فرحان سوياً الآن".

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