هل تؤثر المكسرات في القلب والأوعية الدموية؟

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (صحف)

اكتشف مؤخرا خبراء جمعية القلب الأمريكية أن المكسرات تساهم في منع زيادة الوزن المفرطة وتساعد في تحسين حالة القلب والأوعية الدموية.

وحلل العلماء بيانات أكثر من 126 ألف حالة صحية لا يعانون من أمراض مزمنة، وكانوا كل أربع سنوات يجيبون على استبيان الباحثين بشأن كمية المكسرات التي يتناولونها وعدد هذه المرات.

كما أظهرت الدراسة أن حوالي 30 غراما من المكسرات يوميا لن تسبب في أي ضرر للجسم، فهي تساعد في مكافحة السمنة.

واستنتج العلماء بأن تناول هذه الكمية من المكسرات يوميا بدلا من اللحوم الحمراء واللحوم المصنعة والبطاطا المقلية، والحلوى يخفض من احتمال زيادة الوزن بشكل ملحوظ.

كما صرح الباحث ليو سياوران "يعتقد الناس بأن المكسرات مواد غذائية غنية بالدهون والسعرات الحرارية، لذلك لا يعتبرونها وجبات صحية خفيفة، في حين تمنع المكسرات زيادة الوزن وتحسن الحالة الصحية".

ويؤكد الباحثون، بأن تناول المكسرات يخفض من خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية، ويحسن من عملها.



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