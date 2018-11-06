زرعوا لها رئتين لشخص مدخن..تعرفوا ماذا حصل لها؟

أخبار الآن| دبي- الإمارات العربية المتحدة (صحف)

حذرت دراسة طبية حديثة، من خطر زرع رئتين تعود لأشخاص مدخنين، بعد إصابة امرأة كانت تعاني من التليف الكيسي بمرض السرطان، وفق ما ذكرته وكالة الأنباء الفرنسية أمس الأحد.

وبحسب الوكالة الفرنسية، فإن المريضة كانت تخضع لمتابعة طبية منذ الصغر لإصابتها بتليف كيسي، وبعد تراجع سريع في وظائفها التنفسية نتيجة هذا المرض، فإن الأطباء قرروا في تشرين الثاني 2015 إخضاعها لعملية زرع رئتين.

وأوضحت الدراسة، التي أجراها أطباء في مركز "مونبولييه" الاستشفائي الجامعي، وفقا لقاعدة المتبرعين، فإن الرئتين أخذتا من امرأة في عمر الـ 57، كانت تدخن علبة سجائر يوميا منذ 30 عاما”، مشيرة إلى أن الفحوصات التي أجريت عند وفاة المتبرعة سريريا لم تظهر وجود أي خلل.

وقال معدو الدراسة، إن "المهلة القصيرة الفاصلة بين زرع الرئتين وظهور أول خلل في صور الأشعة يُظهر أن السرطان بدأ خلال حياة المتبرعة"، وقد تكون العلاجات المثبطة للمناعة ساهمت في تسريع نمو السرطان.

ونصح الطبيب "جان لوي بوجول" وزملاؤه، بالتعامل بحذر مع الأعضاء العائدة إلى مدخنين بالنظر إلى مدة حضانة سرطان الرئة الطويلة نسبيا.

وفي يوليو 2017، أدخلت المريضة التي زرعت لها الرئتان إلى قسم الأورام السرطانية في مستشفى مونبولييه الجامعي، وتوفيت بعد شهرين جراء سرطان الرئة.

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