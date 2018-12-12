بمشاركة 5100 فقير، زفاف خيالي لابنة أغنى رجل في الهند (صور)

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (متابعات)

أقيمت مراسم ما قبل الزفاف للعروس ميشا امبيني، ابنة أغنى رجل في الهند موكيش أمبيني، وحضر الحفل الأسطوري آلاف المدعوين والمشاهير من العالم، ومن بينهم العروسان بريانكا شوبرا ونيك جوناس إضافة إلى بيونسيه وهيلاري كلينتون وغيرهما.

وليمة لـ5100 فقير

*قبل أيام من زواج ابنة أغنى شخص في الهند موكيش دهيرباي أمبيني ، أقامت عائلة العروس يوم الجمعة الفائت حفلا يسمى "آنا سيفا" لمدة أربعة أيام في مدينة بحيرات أودايبور،واستمر لمدة أربعة أيام من 7 ديسمبر إلى 10 ديسمبر حيث قدّم الطعام لحوالي 5100 شخص.

*كما شهدت الاحتفالات قبل زفاف إيشا أمبيني إقامة معرض خاص تم تصميمه باسم "بازار سواديش" ، والذي عرض ما يصل إلى 108 حرفة هندية تقليدية وأشكالًا فنية من المناطق المختلفة.وتم تقديم أشكال الفن من قبل الحرفيين المهرة والحرفيات أنفسهم ، الذين يضعون جهودهم للحفاظ على هذه الفنون التقليدية على قيد الحياة.

دعم الحرف اليدوية

على مر السنين ، دعمت نيتا أمبيني وموكش أمبيني تأسيس مؤسسة سواديشي بازار. وسواديز بازار هو مفهوم فريد لتشجيع الحرف اليدوية من الحرفيين الهنود التقليديين ، وخاصة بالنسبة للكثير من الحرف اليدوية المحلية التي تحتاج إلى صيانة وإحياء.



أما حفل ما قبل الزفاف، الذي جرت مراسمه يوم أمس، فقد انتشرت صور لضيوف الزفاف ومن بينهم أشورايا راي وشاروخان وزوجته، فقد استمر لساعات طويلة، حيث قدّم العديد من النجوم وصلات غنائية بحضور ضيوف الزفاف.



ويذكر أن مراسم الزفاف الرسمية للعروسين إيشا أمبيني ونيندا بريمال ستجري يوم الأربعاء 12 ديسمبر في قصر عائلة أمبيني في مومباي. أما حفلة الخطوبة فقد أقيمت في إيطاليا، وتحديداً في بحيرة كومو خلال شهر سبتمبر الماضي.



وعن تحضيرات الزفاف، فقد تولى منظم الحفلات الشهير Manish Malhotra تنظيم زفاف العروس، وسيتولى المصور الهندي الشهير Joseph Radhik تصوير حفل الزفاف، والذي سبق وتولى التقاط أجمل اللحظات من زفاف بريانكا شوبرا ونيك جوناس.



وتضمنت دعوات حضور الزفاف مجوهرات وأحجارا كريمة داخل صناديق مزينة بالورود. وذكرت مجلة إنديا توداي أن الدعوة الواحدة تجاوزت تكلفتها 4000 دولار.وقال مصدر لـ "رويترز" إن أكثر من مئة طائرة من رحلات الطيران العارض ستهبط في مطار أودايبور الهادئ لنقل الضيوف.

ويوالف الزواج بين اثنتين من أكثر عائلات الهند نفوذا. وتقول مجلة فوربس إن ثروة أمباني، رئيس شركة ريلاينس إنداستريز، تبلغ 47 مليار دولار.

مصدر الصور : مجلة سيدتي

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