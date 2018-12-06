في حفل زفافها الأسطوري.. هذا ما خبأته تشوبرا بفستانها الأبيض

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

تألقت الممثلة الهندية بريانكا تشوبرا في حفلين أقامتهما بمناسبة زواجها من النجم الأمريكي نيك جوناس، حيثُ ظهرت بإطلالةٍ رائعةٍ خطفت الأنظار. ومؤخراً، نشرت تشوبرا عبر حساباتها على مواقع التواصل الإجتماعي، صوراً للإطلالات التي اعتمدتها مع عريسها في هذه المناسبة.

وارتدت تشوبرا خلال الحفل الأول قطعة هي عبارة عن ثوبٍ عاري الكتفين فوقه ثوب شفّاف ذو ياقة مرتفعة وكمّين طويلين، تمّ تطريزه بحوالى 2380000 من حبيبات اللؤلؤ الطبيعي. وتطلّب تنفيذ هذا الثوب الذي يحمل توقيع دار Ralph Lauren الأمريكية 1826 ساعة من العمل، وقد حمل في طيّاته الداخليّة قطعة قماش صغيرة من ثوب زفاف والدة العريس، وجمل صغيرة اختارتها العروس هي: اسم العريس، تاريخ الزفاف، أسماء والديّ العروس، وشعار هنديّ يتضمّن كلمات: العائلة، الأمل، التعاطف، والحب.

وترافق ثوب بريانكا الأبيض مع طرحة من التول بلغ طولها 75 قدماً. أما بدلة التوكسيدو التي ارتداها زوجها جوناس، فهي من توقيع دار Ralph Lauren وحملت على الجيب الداخليّ القريب من القلب قطعة من ثوب العروس مطرّزة يدوياً بعبارة "حياتي" باللغة الهنديّة.

إلى ذلك، فقد تميّزت تشوبرا بثوب هندي تقليدي أحمر في أحد القصور الهندية الفخمة، حمل توقيع Sabayasachi . واحتوى الفستان المطرز على مئات الحبات من الكريتسال الأحمر، واستغرق تنفيذه 3720 ساعة وعمل عليه 110 أشخاص من المطرّزين المحترفين. أما العريس فارتدى بدلة تقليديّة من الحرير الذهبيّ، مطرّزة يدوياً.

وقامت ماركة "جيمي تشو" بتصميم حذاء العروس المميز لليوم الكبير، وتولت خبيرة التجميل يومي موري بتنفيذ إطلالاتها العرائسية مستعينة بمستحضرات "مارك جاكوبس بيوتي". كما نشرت الخبيرة على موقع انستغرام المستحضرات التي استعانت بها لتطبيق مكياج بريانكا الرائع وخصوصاً أحمر شفاهها الكرزي الذي شغل مواقع التواصل الاجتماعي.

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