"بريانكا تشوبرا"..عرس أسطوري ثقافي مذهل (صور وفيديو)

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة ( people )

حفل أسطوري ، امتد أياماً ، جمع ثقافات الغرب والشرق ليتوج زواج نجمة بوليود وملكة جمال العالم السابقة بريانكا شوبرا على المغني والممثل الأمريكي نيك جوناس، فى قصر عميد بهوان فى مدينة جودبور الهندية.

الزفاف الذي دامت طقوسه واحتفالاته قرابة الـ5 أيام ، كان مزيجًا من ثقافات العروسين ودياتنهم، فعقد الزوجان زفافا مسيحيا وزفافا بالطقوس الهندية، ونشرت مجلة People الصور الأولى لحفل زفاف النجمين على أغلفة عددها القادم بشكل حصري.

وقال جوناس إنه سعيد للغاية لتمكنهما من إقامة حفلين للزفاف مع أفراد العائلة والأصدقاء المقربين، وكانت لحظات خاصة بشكل لا يصدق.

الزفاف الملحمى ضم 225 ضيفًا من بينهم أشقاء جوناس : كيفن وزوجته دانيال، جو مع خطيبته الممثلة صوفى تيرنر، وفرانكى، وشيدرا شقيق بريانكا، وصمم حفل الزفاف سانديب خوسلا وأديتيا موتوان.

عقد الزفاف الهندى يوم السبت الماضي، بالمراسم والطقوس الهندية التى شملت أزياء ورقصات هندية أداها أفراد العائلة ورسم الوشوم بالحناء، ثم تبعه زفاف مسيحي ارتدت فيه العروس فستانا أنيقاً يحمل توقيع المصمم العالمي رالف لورين مع طرحة زفاف وصل طولها إلى 23 متراً، ورافقتها والدتها فى ممشى الزفاف حيث إن والد بريانكا توفى عام 2013 إثر اصابته بمرض السرطان.

حملت بريانكا باقة من زهور مسك الروم، وهى ورودها المفضلة، وقالت عن لحظة رؤيتها لينك فى حفل الزفاف :" لم اتمكن من حبس دموعى، لقد كنت خائفة ومتوترة، لكن بمجرد أن فتحت الستائر ورأيت وجه نيك، شعرت بأن كل شئ على ما يرام وأن هذا هو أفضل قرار اتخذته فى حياتى".

وعن الزفاف الضخم أضافت بريانكا :"كنت سعيدة جدا لإقامة حفلتي زفاف لأنها كانت مزيجًا دينيًا، لقد أخذنا تقاليد جميلة كبرنا بها وشخصناها بطريقة منطقية بالنسبة لنا، لقد كان من المدهش العثور على القواسم المشتركة بين معتقداتنا ومعرفة كيفية مزجها بطريقة محترمة وذات مغزى".

أما عن كعكة الزفاف فى الحفل المسيحى، فكانت فاخرة تشبه فى تصميمها القصر متعدد الطبقات، ووصل ارتفاعها إلى 5.5 متر، وأحضر نيك طهاة من الكويت ودبي خصيصاً لصنع حلوى حفل الزفاف، وفقا لمجلة "فيرفى" الهندية الشهيرة.

وكانت دينيز جوناس، والدة نيك، منحت زوجة ابنها بريانكا زوج من الأقراط من متجر فان كليف آند آربلز الفرنسى الفاخر كهدية بمناسبة الزفاف، والذى كلفها مبلغ ضخم بلغ 79.5 ألف دولار، وفقاً لصحيفة بومباى تايمز.

مصدر الصور : people

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