تشوبرا نجمة بوليود تطالب العالم بدعم أطفال الروهينغا

أخبار الآن | دكا- بنغلادش(رويترز)

دعت بريانكا تشوبرا نجمة بوليوود وسفيرةُ النوايا الحسنة لمنظمةِ الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف) المجتمعَ الدولي أمس الأول إلى زيادةِ دعمهِ لنساءِ وأطفال الروهينغا، الذين فروا إلى بنغلادش بسببِ حملةٍ أمنية للجيش في ميانمار.

بعدَ زيارةٍ لها استمرت أربعةَ أيامٍ لمخيمات اللاجئين الروهينغا في كوكس بازار، قالت تشوبرا على الطرف الجنوبي لبنغلادش إن كلَ طفلٍ يستحقُ مستقبلا وفرصة لتقديمِ مساهمةٍ للبشرية.

وأضافت ان "أطفال اللاجئين مسؤولية العالم، لأنهم ليس لديهم أماكن يذهبون إليها، وليس لديهم ما يمكنهم أن يعتبروه ملكا لهم".

ووصفت الأمم المتحدة حملة الجيش في ميانمار بأنها "تطهير عرقي"، وهو ما تنفيه ميانمار وتقول إن قوات الأمن كانت تنفذ عمليات مشروعة ضد مسلحين وضد "الإرهاب".

وحثت شوبرا المجتمع الدولي على معالجة قضية أطفال الروهينغا الذين يعيشون في حرمان من الحقوق الرئيسية الخاصة بتوفر الغذاء والمياه النظيفة والمأوى والنظافة الملائمة والتعليم.

وقالت "هناك الكثير الذي يجب أن نفعله. يحتاجون لأموالكم ولوقتكم وتعاطفكم".

وأطلقت الأمم المتحدة في مارس الماضي مناشدة لجمع 951 مليون دولار لمساعدة اللاجئين الروهينغا لبقية العام، لكن تلك المناشدة لم تجمع إلا أقل من 20 في المئة من هذا المبلغ.

من جهة أخرى، أعلنت تشوبرا عن انضمامها لـ"منتدى الشركاء" لرعاية المرأة والطفل، المُقام في الهند، وذلك بسبب عملها سفيرة للنوايا الحسنة لـ"يونيسف"، عبر حسابها الرسمي بموقع الصور والفيديوهات انستغرام.

وأضافت تشوبرا في تعليقها: "الهدف مهم جدا، وهو تحسين الرعاية الصحية للنساء والأطفال والمراهقين ومحاولة الوصول إلى مرحلة جيدة في كل مراحل الحياة، وذلك في محاولة للمساعدة على تحقيق أهداف التنمية المستدامة في عام 2030".

وأشارت إلى توافد مندوبين من مختلف دول العالم لحضور المنتدى قائلة: "هذا العام، ستستضيف الهند أكبر منتدى للشركاء على الإطلاق، مع أكثر من 1200 مندوب من أكثر من 92 دولة".

يُشار إلى أن تشوبرا، سافرت إلى دلهي من إيرلندا مدة 16 ساعة فقط للمشاركة في منتدى الشركاء 2018، حيث تحدثت عن الحقوق المتساوية للمرأة وللطفل إضافة إلى تعليمه وصحته، وذلك لأنها سفيرة للنوايا الحسنة لليونيسف (صندوق الأمم المتحدة للطفولة).

يُذكر أن تشوبرا حضرت حفل زفاف الأمير هاري وصديقتها ميغان ماركل في الكنيسة، بتايور أنيق باللون البنفسجي الفاتح، اختارته من تصميم فيفيان ويستوود وقد نسقت معه قبعة مميزة وحقيبة يد باللون الفضي.

واللافت أنّ النجمة اختارت إطلالة مغايرة تماما لحفل العشاء الذي أقيم بعد حفل الزفاف، حيث تألقت بفستان مميز باللونين الذهبي والفضي، أظهر أنوثتها وجمالها بشكل كبير.

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