لقطة مصورة توثق استعراضاً رائعاً فوق أهرامات مصر (صور)

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (dailymail)

تمكّن المصور الفرنسي إيوان كاوي من التقاط صورةٍ مذهلة توثق لحظة قيام 2 من لاعبي القفز الحر وهما كارين جولي وصديقها غريغ كوزيي، بتقديم عرض مذهل فوق أهرامات الجيزة في مصر.

ووفقاً لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية، فقد "حولت جولي نفسها إلى لوح تزلج بشري أثناء هبوطها نحو الأهرامات المصرية حاملة صديقها فوقها".

وأوضحت الصحيفة أنّه "تم التقاط صورة المغامرين على علو 4572 متر، خلال فعاليات بطولة دولية للقفز الحر أقيمت في مصر خلال شباط/فبراير الماضي".

من جهتها، أعربت جولي عن شعورها بمتعة بالغة في تحويل نفسها إلى ما يشبه لوحة التزلج، مؤكدة أنها "إنسانة عاشقة للحرية والسرعة".

إلى ذلك، فقد اعتبر كاوي أن اللحظة التي قام بتوثيقها، هي "بمثابة تجربة العمر التي تحصل مرة واحدة"، معرباً عن "أمله في تكرارها مرّة أخرى".

وانتشرت اللقطة التي وثقها كاوي بكثافة عبر مواقع التواصل الإجتماعي، وقد اعتبر العديد منهم أن ما قام بها الصديقان يساهم في إبراز صورة رائعة عن الآثار الفرعونية المصرية.

مصدر الصور: dailymail

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