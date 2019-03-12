لماذا سمح هذا الأستاذ لطلابه بالتدخين في المحاضرة؟

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (oddity central)

بهدف التعريف بأضرار التدخين ومساوئه على الصحة، سمح أستاذ جامعي في الصين لطلابه بالتدخين في محاضرة عن التبغ .

وأثارت صور تم تداولها على الكثير من مواقع التواصل الاجتماعي حيرة الكثيرين بعدما أظهرت طلاباً وهم يدخنون داخل أحد الفصول الدراسية أمام أعين المدرس.

وأوضحت إدارة الجامعة بأنها سمحت لـلطلاب بـالتدخين أثناء دورة تثقيفية أقامتها حول التبغ، بهدف إطلاعهم على خصائصه بطريقة عملية.

ووفقاً لتشاو تشنغ شونغ، عميد كلية يونان الزراعية، فإن الصور التقطت خلال فصل دراسي عن التبغ، حيث أحضر المعلم أنواعاً مختلفة من السجائر إلى الفصل وطلب من الطلاب تجربتها كوسيلة لفهم خصائص التبغ ونكهته وطعمه، وآثاره على الصحة.

كما دافع طلاب كلية يونان الزراعية عن معلمهم، وقالوا إن هذا النوع من التقييم الحسي للتبغ كان جزءاً مهماً من دروس تكنولوجيا السجائر، وأن هذا الأمر لا يحدث كل يوم.

وعلى الرغم من تبريرات الجامعة والطلاب، وجه الكثيرون انتقادات لاذعة لطريقة التدريس هذه واتهموا الجامعة بتعريض حياة الطلاب للخطر.

مصدر الصور : oddity central

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