اكتشاف ثغرات تسمح بتتبع السيارات وفتح أبوابها

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (cnet)

حذر خبراء في شركة "بن تست بارتنرز"، وهي شركة أمن معلومات، من مخاطر أنظمة الإنذار الذكية في السيارات، وأنها تحتوي على ثغرات يمكن أن تسمح لقراصنة المعلومات بتتبع السيارات وفتح أبوابها ووقف محركها في بعض الحالات.

وقال الخبراء في الشركة إن هذه الثغرات الموجودة في شركتي "فايبر" و"باندورا كار آلارم سيستم"، وهما من أشهر أنظمة الإنذار الذكية في العالم، يمكن استغلالها من خلال خطوتين بسيطتين.

وأشار موقع "سي نت دوت كوم" المتخصص في موضوعات التكنولوجيا الى أن أنظمة الشركات تستخدم في حوالي 3 ملايين سيارة. وتتيح هذه الأنظمة لصاحب السيرة معرفة مكانها في ساحات الانتظار أو الشوارع المزدحمة مثلا وكذلك فتح أبوابها عن بعد باستخدام هاتفه الذكي.

وأشار "كين مونرو" مؤسس شركة "بن تست بارتنرز" إن فريقه لم يحتاج إلى اختراق نظام الإنذار الذكي نفسه، لآن تطبيق أجهزة "باندورا" مفتوحاً بدرجة كبيرة. كما اكتشف الباحثون مشكلة مماثلة في تطبيق "فايبر".

وبحسب الشركة المذكورة فإنها اكتشفت هذه الثغرات في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي وأبلغت شركتي "فايبر" و"باندورا" بها في فبراير (شباط) الماضي حيث تم علاج الثغرات في أقل من أسبوع.

من جهتها، أصدرت شركة "دايركتد إلكترونيكس" التي تمتلك "فايبر"، بيانا قالت فيه أنها لا تعتقد أنه تم استخدام الثغرة بطريقة سيئة. وأضافت أنها "تعمل بصورة فورية مع موفر الخدمة لنا من أجل اكتشاف المشكلات الأمنية وعلاجها. وبعد التحقيق توصلنا إلى أن هذه الثغرة كانت نتيجة غير مقصودة لتحديث أخير من جانب موفر الخدمة لدينا".

مصدر الصور: aleqt

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